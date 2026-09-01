CALVAIRE PARISIEN
1 septembre 2026
L’immobilier parisien, ce calvaire que la mairie de Paris et le gouvernement continuent délibérément à infliger aux personnes en quête de logement
Pression réglementaire, effondrement de l'offre et sélection drastique : la pénurie locative parisienne transforme l'accès au logement en un casting impitoyable où les profils les plus fragiles sont systématiquement évincés.
4 min de lecture
MOTS-CLESMarie de Paris , Immobilier , Logement , offre locative , marché locatif , DPE , encadrement des loyers
THEMATIQUESLogement
Aurélien Véron est président du Parti Libéral Démocrate et auteur du livre Le grand contournement. Il plaide pour passer de l'Etat providence, qu'il juge ruineux et infantilisant, à une société de confiance bâtie sur l'autonomie des citoyens et la liberté. Un projet qui pourrait se concrétiser par un Etat moins dispendieux et recentré sur ses missions régaliennes ; une "flat tax", et l'ouverture des assurances sociales à la concurrence ; le recours systématique aux référendums ; une autonomie totale des écoles ; l'instauration d'un marché encadré du cannabis.
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Aurélien Véron est président du Parti Libéral Démocrate et auteur du livre Le grand contournement. Il plaide pour passer de l'Etat providence, qu'il juge ruineux et infantilisant, à une société de confiance bâtie sur l'autonomie des citoyens et la liberté. Un projet qui pourrait se concrétiser par un Etat moins dispendieux et recentré sur ses missions régaliennes ; une "flat tax", et l'ouverture des assurances sociales à la concurrence ; le recours systématique aux référendums ; une autonomie totale des écoles ; l'instauration d'un marché encadré du cannabis.