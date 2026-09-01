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Depuis des années, la Ville de Paris ajoute des contraintes à un marché qui manque déjà d’offre.
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CALVAIRE PARISIEN

1 septembre 2026

L’immobilier parisien, ce calvaire que la mairie de Paris et le gouvernement continuent délibérément à infliger aux personnes en quête de logement

Pression réglementaire, effondrement de l'offre et sélection drastique : la pénurie locative parisienne transforme l'accès au logement en un casting impitoyable où les profils les plus fragiles sont systématiquement évincés.

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MOTS-CLES

Marie de Paris , Immobilier , Logement , offre locative , marché locatif , DPE , encadrement des loyers

THEMATIQUES

Logement
A PROPOS DES AUTEURS
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Aurélien Véron

Aurélien Véron est président du Parti Libéral Démocrate et auteur du livre Le grand contournement. Il plaide pour passer de l'Etat providence, qu'il juge ruineux et infantilisant, à une société de confiance bâtie sur l'autonomie des citoyens et la liberté. Un projet qui pourrait se concrétiser par un Etat moins dispendieux et recentré sur ses missions régaliennes ; une "flat tax", et l'ouverture des assurances sociales à la concurrence ; le recours systématique aux référendums ; une autonomie totale des écoles ; l'instauration d'un marché encadré du cannabis.

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