Ils vont voter Macron mais... affirment ne pas donner de consignes de vote !

Michel Barnier, Eric Ciotti, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Philippe Juvin Posent aux côtés du président du parti Les Républicains Christian Jacob, le 20 novembre 2021.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le dieu grec Janus avait deux visages. Les hiérarques LR aussi. Abondance de visages ne nuit jamais. Et plus il y a de visages plus on plus on s'amuse...

Ils sont nombreux à avoir annoncé "qu'à titre personnel" au deuxième tour ils apporteront leur voix au président de la République. Christian Jacob, Damien Abad, Michel Barnier, d'autres sans oublier Valérie Pécresse dont nous avons déjà dit ce qu'il fallait en penser.

Ainsi nous assistons émerveillé et séduit à un festival de dédoublement de la personnalité. Docteur Jekyll et Mister Hyde ? Quand même pas car il nous faudrait alors désigner qui est Mr Hyde. Ce que nous nous refusons à faire car "à titre personnel" nous souhaitons rester neutre.

Ainsi le militant lambda Barnier va voter Macron "à titre personnel". Mais le hiérarque Barnier affirme qu'il ne va pas le soutenir. Et c'est vrai pour tous les autres.

Jésus multipliait les pains. Les chefs LR se multiplient eux-mêmes. Ils font bien car il faut beaucoup de chefs pour pallier l'hémorragie des militants qui va se poursuivre en augmentant suite à cette miraculeuse multiplication.

"À titre personnel", et à tous les titres d'ailleurs, je ne suis pas membre de LR et si tel était le cas j'aurai "à titre personnel" déchiré ma carte...

