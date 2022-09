Il y a un siècle : De Brest-Litovsk à Rapallo

Une vue de la ville de Brest-Litovsk.

Le gouvernement de Kharkov, soutenu par Moscou, résiste. Le gouvernement de Kiev, soutenu par la Rada, prétend représenter l'ensemble de l'Ukraine.Des armes allemandes traversent la frontière. Les forces expéditionnaires anglo-américaines débarquent à Mourmansk et Arkhangelsk. Les Français sont en Crimée. Les Japonais viennent de prendre Vladivostok. Les républiques caucasiennes sont indépendantes. Les forces de deux généraux et d'un amiral se dirigent, parfois à une vitesse incroyable, vers la capitale. La République d'Extrême-Orient, dont la constitution est rédigée en anglais, hisse son drapeau.

Le gouvernement de Moscou est sous pression.

Telle était la situation il y a presque exactement 100 ans dans l'espace eurasien allant de la Pologne à la Chine. Il existe des similitudes superficielles avec aujourd'hui, soulignées dans le premier paragraphe. Mais il y a deux différences fondamentales : l'idéologie, l'internationalisme contre le nationalisme, et la qualité du leadership, les larges horizons contre la brutalité des rues de Leningrad. L'histoire se répète, mais pas tout à fait.

Le troisième volume du magistral "The Bolshevik Revolution" d'E.H. Carr traite des affaires étrangères du gouvernement bolchevique qui, sous la menace militaire germano-finlandaise, a déplacé sa capitale de Petrograd à Moscou. Le livre de Carr est si riche en détails et si excellent dans son interprétation que je doute qu'une performance comme la sienne puisse être reproduite aujourd'hui. Peut-être que nous en savons aujourd'hui beaucoup plus sur chaque événement individuel d'il y a cent ans que Carr n'en savait en 1952, lorsque le volume a été publié ; mais ce n'est qu'avec Carr que nous pouvons en comprendre le sens - non pas à la manière de l'Histoire en majuscules, mais en expliquant à la fois pourquoi certaines choses se sont produites et quelles ont été leurs conséquences.

Le livre de Carr passe de l'accord de paix humiliant de Brest-Litovsk avec l'Allemagne wilhelmine que les bolcheviks ont signé en février 1918 (uniquement grâce à Lénine qui a insisté sur ce point ; Trotsky a refusé d'aller à la cérémonie de signature ; Chicherin l'a signé) au traité de Rapallo en 1922. Il s'agissait d'une alliance tacite avec l'Allemagne, alors vaincue mais militariste et revancharde. Ces deux points résument les débuts d'une dualité dans la politique étrangère de l'Union soviétique. D'une part, le gouvernement bolchevique se considérait, au cours des deux premières années, comme un simple cas de réussite accidentelle, prêt à tout moment à transférer le centre de gravité de la révolution mondiale à Berlin ou à Paris : "Nous serons heureux - disait Zinoviev en 1919 - si nous réussissons à transférer le plus rapidement possible le lieu de résidence de la Troisième Internationale... dans une autre capitale, par exemple à Paris". Et Trotsky d'ajouter : "Si aujourd'hui, Moscou est le centre de la Troisième Internationale, demain le centre se déplacera vers l'Ouest, à Berlin, Paris, Londres" (p. 132). Les bolcheviks étaient fiers de leur réussite, mais ils étaient conscients que la Russie était arriérée et qu'elle était une anomalie : la faiblesse du tsarisme avait rendu la révolution possible. Mais le cours correct de l'histoire, tel que prédit par Marx et Engels, reprendrait son cours et les révolutions de Berlin et de Paris amèneraient l'Europe au premier rang de la révolution - exactement là où elle devait être. C'était aussi, pensaient-ils, la seule condition dans laquelle le gouvernement de Moscou, assiégé de toutes parts par les impérialistes et les réactionnaires nationaux, pouvait survivre.

Pourtant, les révolutions à l'Ouest ne viennent pas. Plusieurs tentatives en Allemagne échouent. Le mois d'août 1920, lorsque le deuxième congrès du Comintern a eu lieu, a été, rétrospectivement, le point culminant de l'optimisme bolchevique. L'armée d'ouvriers et de paysans de Trotsky avançait sur Varsovie. Les soviets surgissaient en Allemagne, et la révolution européenne n'était - semblait-il - qu'à quelques semaines.

Puis les choses ont changé. L'Armée rouge a été vaincue devant Varsovie, les soviets en Allemagne ont été écrasés, le parti social-démocrate allemand, déjà divisé en deux, s'est à nouveau scindé en quatre, et le soulèvement à l'Ouest a été reporté sine die.

Les dirigeants de Moscou qui avaient signé l'humiliation de Brest-Litovsk juste pour se maintenir au pouvoir pour le moment, dans la quasi-certitude que ce n'était qu'une question de mois avant qu'un gouvernement prolétarien amical ne se lève en Allemagne, ont dû retourner à la planche à dessin. Si la révolution en Europe n'est pas pour demain, la préservation de la République soviétique en Russie est cruciale. Car c'est seulement avec elle, en tant que territoire libre où les communistes peuvent se retirer et d'où ils peuvent planifier leurs incursions, que les révolutions peuvent se produire ailleurs. Si elle était vaincue, il n'y aurait plus rien.

C'est ainsi qu'est née la double politique des Soviets. Le gouvernement de la Russie soviétique (il n'y avait pas encore d'URSS) devait participer avec les puissances capitalistes aux affaires courantes de la gestion du monde. Dans le même temps, la partie révolutionnaire du gouvernement de Moscou devait saper ces mêmes puissances capitalistes avec lesquelles elle négociait des traités commerciaux, en soutenant leurs ennemis communistes. C'était une équation difficile. À l'origine, elle semblait donner beaucoup de souplesse à Moscou, mais en réalité, elle rendait tout le monde malheureux. Les partis communistes, après avoir subi de nombreuses scissions et perdu des membres au cours du processus à la demande de Moscou, se sont retrouvés décimés par leurs propres gouvernements qui entretenaient des relations cordiales avec ce même Moscou. La Perse, la Turquie, l'Italie et même l'Allemagne en sont des exemples.

L'idéologie était cependant une force puissante. Elle répand l'influence des bolcheviks dans le monde entier : du Japon et de la Corée à la Chine, l'Inde, la Perse, la Turquie et les États-Unis. Zinoviev, le chef de la Troisième Internationale, pouvait se croire le président du monde (révolutionnaire). Personne dans l'histoire n'avait peut-être jamais été aussi près de se voir dans ce rôle. Lénine, frappé d'incapacité par la maladie en 1921, a fait un énorme effort pour participer à tous les congrès du Comintern au cours de sa vie. Mais il ne l'a pas dirigé. C'est Zinoviev qui l'a fait - ce qui a probablement contribué à sa vanité innée pour qu'il soit, dans les batailles simultanées menées au sein du parti bolchevique russe, le partenaire de Staline contre le trop brillant et toujours vacillant Trotsky.

Carr a été critiqué pour avoir frôlé l'adulation de Lénine. Il ne fait aucun doute qu'il admirait le réalisme lucide et le machiavélisme de Lénine. Chaque fois que des décisions difficiles devaient être prises, Lénine (qui, avant 1914, était considéré comme un dogmatique totalement inutile, perdu dans la politique du monde réel) les prenait. Carr montre également la puissance du duo Lénine-Trotsky. Les qualités indéniables de Trotsky - intelligence, sens de l'organisation, même les extrêmes dans la position qu'il occupait à un moment donné - ont été mises en évidence grâce à la surveillance et aux conseils de Lénine. Et la volonté de Trotsky de l'accepter comme l'arbitre ultime, un rôle qu'il n'a jamais accordé à personne d'autre. Mais une fois Lénine parti, tous les défauts tout aussi indubitables de Trotsky - arrogance, mépris des amis et des collègues, pensée abstraite - sont apparus et ont conduit à sa chute. Mais ceci est le sujet du volume IV, "L'interrègne".

