Il paraît que Sarkozy trouve son ami Bertrand trop gros !

Xavier Bertrand, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2022.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Dans son bureau de la rue de Miromesnil, l’ancien président de la République les reçoit tous : Michel Barnier, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, etc… Pour chacun d’entre eux, il a un mot gentil qui n’engage à rien ! « Dis qui tu es », « trace ta route ». Ça fait toujours plaisir.

Parlant de Xavier Bertrand il a déclaré : « c’est un ami fidèle ». Mais en privé il est nettement moins chaleureux si l’on en croit Ian Hamel qui vient de publier « Xavier Bertrand, l’obstiné » aux éditions de l’Archipel. Hamel est de notoriété publique sarkozyste.

On peut donc estimer que les propos qu’il prête à Sarkozy ne sont pas inventés. D’après Ian Hamel, l’ancien président de la République considère que le patron des Hauts-de-France n’a pas « l’envergure » pour entrer à l’Elysée. Pour l’envergure ça peut peut-être s’arranger. Mais il y a un pire obstacle sur la route présidentielle de Bertrand.

En effet, selon Sarkozy cité par Hamel, il est trop gros ! « Son embonpoint le disqualifie pour la fonction présidentielle », aurait dit l’ancien président de la République. Pour autant, cela ne l’empêche pas de considérer Bertrand comme un ami fidèle.

Ce dernier est conscient de son poids. Et il l’assume sans difficulté. Il en plaisante même. « S’il y a un autre candidat républicain contre moi je prendrai l’ascenseur et lui le toboggan et je ne laisserai aucune place dans l’ascenseur ». Bertrand n’est pas dépourvu d’humour…

Quant à Sarkozy, maigre et svelte, ce qui convient à Carla Bruni, il lui arrive de se tromper. En 2012, il a été battu par un petit gros !

À Lire Aussi

Macron contre la droite : qui est le mieux placé pour gagner les cœurs (et les voix) des entrepreneurs, artisans et professions libérales ?

À Lire Aussi

En (presque) exclusivité pour vous : le premier point du programme de Mélenchon. Il veut supprimer le Nutella

À Lire Aussi

Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour réinvestissent un champ du politique trop souvent rabaissé à des débats techniques par les autres

À Lire Aussi

Grande enquête LR : Michel Barnier, l’homme que l’on ne voyait pas venir ?

À Lire Aussi

Affaire des sous-marins : Les Républicains réclament une commission d'enquête parlementaire

À Lire Aussi

Présidentielle: un sondage auprès de 15.000 sympathisants place Bertrand et Pécresse quasi ex-aequo