Des migrants à Paris lors d'une opération d'évacuation.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Rendons à Alphonse Allais, un de nos plus grands humoristes, ce qui revient normalement à Alphonse Allais. Il a dit : “il faut mettre les villes à la campagne car l’air y est plus pur”. Darmanin l’a lu et n’a rien compris.

En effet, le ministre de l’Intérieur a confondu “migrants” et “villes”. C’est pourquoi il a décidé de délocaliser les migrants à la campagne ! Il y en a 200.000 en France et sur ce nombre 100.000 sont installés à Paris.

Darmanin envisage donc de désengorger la capitale. Et veut envoyer des migrants se mettre au vert.

Il aurait pu certes les renvoyer chez eux. Mais cela est très compliqué. Et de surcroît, ça ferait hurler les ONG progressistes.

A la campagne on n’en veut pas. Les élus locaux protestent et dénoncent “le fait du prince”.

Des habitants des communes concernées signent des pétitions contre l’arrivée des migrants. Les habitants de ces petites communes craignent pour leur tranquillité et leur sécurité. Dans les campagnes, il n’y a que quelques gendarmes. Un tout petit peu. Alors qu’il y a pléthore de policiers à Paris.

Une suggestion pour Darmanin, qu’il quitte la place Beauvau pour se délocaliser à la campagne.

Non seulement il trouvera là-bas de l’air pur. Et il pourra également apprendre les bonnes manières aux migrants. Et même, se familiariser avec nos valeurs.