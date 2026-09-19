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Un mannequin devant le logo de la société américaine de recherche et de sécurité en intelligence artificielle Anthropic, lors d'une séance photo à Paris. (Image d'illustration)
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BATAILLE

19 septembre 2026

IA : Mais pourquoi l’Europe abandonne-t-elle le champ de bataille de la super-intelligence à la Chine et aux Etats-Unis ?

Face aux États-Unis et à la Chine, l’Europe risque une dépendance technologique lourde de conséquences économiques, militaires et sécuritaires.

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MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , nouvelles technologies , super intelligence , Union européenne , Chine , États-Unis

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A PROPOS DES AUTEURS
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Thomas Solignac

Thomas Solignac est entrepreneur, conférencier et expert en intelligence artificielle.