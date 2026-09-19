BATAILLE
19 septembre 2026
IA : Mais pourquoi l’Europe abandonne-t-elle le champ de bataille de la super-intelligence à la Chine et aux Etats-Unis ?
Face aux États-Unis et à la Chine, l’Europe risque une dépendance technologique lourde de conséquences économiques, militaires et sécuritaires.
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A PROPOS DES AUTEURS
Thomas Solignac est entrepreneur, conférencier et expert en intelligence artificielle.
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Thomas Solignac est entrepreneur, conférencier et expert en intelligence artificielle.