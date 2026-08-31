MENACE
31 août 2026
IA : le recours massif aux bots, moteur d’une nouvelle crise de la santé des adolescents
Entre projection anthropomorphique des jeunes et recherche de rentabilité des entreprises tech, l'émergence des chatbots comme confidents virtuels amplifie l'isolement affectif et fait peser de lourds risques sur la santé mentale des ados fragilement construits.
12 min de lecture
MOTS-CLESIA , Intelligence Artificielle , bots , Adolescents , génération Z , LLM , chatbot , santé mentale
THEMATIQUESTech & IA
Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).
Enseignant en Éthique. Responsable du domaine Éthique, Formation managériale
et Projet professionnel et personnel à l’ISEP – Institut Supérieur d'Électronique de Paris.
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Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).
Enseignant en Éthique. Responsable du domaine Éthique, Formation managériale
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