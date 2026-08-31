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Une personne utilise ChatGPT sur son ordinateur portable.
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MENACE

31 août 2026

IA : le recours massif aux bots, moteur d’une nouvelle crise de la santé des adolescents

Entre projection anthropomorphique des jeunes et recherche de rentabilité des entreprises tech, l'émergence des chatbots comme confidents virtuels amplifie l'isolement affectif et fait peser de lourds risques sur la santé mentale des ados fragilement construits.

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MOTS-CLES

IA , Intelligence Artificielle , bots , Adolescents , génération Z , LLM , chatbot , santé mentale

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Pascal Neveu

Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).

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Emmanuel Goffi

Enseignant en Éthique. Responsable du domaine Éthique, Formation managériale

et Projet professionnel et personnel à l’ISEP – Institut Supérieur d'Électronique de Paris.

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