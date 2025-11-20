TECH EN DOUTE

20 novembre 2025

IA : la bulle n’est pas là où on la croit

Les modèles d’intelligence artificielle n’ont jamais été aussi puissants, mais le discours public s’assombrit et les investisseurs parlent de bulle. Ce paradoxe n’en est pas un : l’innovation avance, mais l’infrastructure a été construite trop vite. La correction qui vient sera un test de synchronisation, pas un signe d’effondrement.