L'intelligence Artificielle. (Image d'illustration)
© KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP
TECH EN DOUTE
20 novembre 2025
IA : la bulle n’est pas là où on la croit
Les modèles d’intelligence artificielle n’ont jamais été aussi puissants, mais le discours public s’assombrit et les investisseurs parlent de bulle. Ce paradoxe n’en est pas un : l’innovation avance, mais l’infrastructure a été construite trop vite. La correction qui vient sera un test de synchronisation, pas un signe d’effondrement.
7 min de lecture
A PROPOS DES AUTEURS
Frédéric Gaven est le fondateur du cabinet Nosphi Conseil, spécialisé en transformation digitale/IA.
