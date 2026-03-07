POLITIQUE
Blurred background"Atelier 4" Hélène Gestern.
ATLANTICO-LITTERATI

7 mars 2026

Hélène GESTERN : « Parfois, le travail tue »…

“Face à une perturbation inattendue, nous cherchons tous à fabriquer du sens », fait dire Hélène Gerstern à l’un de ses personnages dans ce « roman à suspense » qu’est son treizième ouvrage « Atelier 4 » (Grasset), en librairie le 18 mars prochain.

Photo of Annick Geille
Annick Geille Go to Annick Geille page

A PROPOS DES AUTEURS
Annick Geille image
Annick Geille

Annick GEILLE est journaliste-écrivain et critique littéraire. Elle a publié onze romans et obtenu entre autres le Prix du Premier Roman et le prix Alfred Née de l’académie française (voir Google). Elle fonda et dirigea vingt années durant divers hebdomadaires et mensuels pour le groupe « Hachette- Filipacchi- Media » - tels Playboy-France, Pariscope et « F Magazine, » - mensuel féministe (racheté au groupe Servan-Schreiber par Daniel Filipacchi) qu’Annick Geille baptisa « Femme » et reformula, aux côtés de Robert Doisneau, qui réalisait toutes les photos d'écrivains. Après avoir travaillé trois ans au Figaro- Littéraire aux côtés d’Angelo Rinaldi, de l’Académie Française, AG dirigea "La Sélection des meilleurs livres de la période" pour le « Magazine des Livres », tout en rédigeant chaque mois pendant dix ans une chronique litt. pour le mensuel "Service Littéraire". Annick Geille remet depuis sept ans à Atlantico une chronique vouée à la littérature et à ceux qui la font : « Atlantico-Litterati ».

