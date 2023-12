Hanouka à l’Elysée : fallait-il ou ne fallait-il pas ?

Le Président a participé à l'Elysée aux célébrations de la fête de Hanouka.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Macron a donc fêté Hanouka à l’Elysée en présence du Grand rabbin Haïm Korsia. C’est une des fêtes juives les plus touchantes. Elle célèbre la bougie qui était restée allumée dans le Temple.

S’en est suivi une vive polémique dont la France a le secret. Atteinte à la laïcité, violation de la loi de 1905… Le patron du CRIF, Yonathan Arfi, qui n’est pas moins juif que Haïm Korsia a estimé que Macron avait raison. On laisse les deux hommes s’expliquer entre eux. Il y aura certainement des éclats de voix dans les synagogues. Pour se justifier, Macron a dit que cette cérémonie avait eu lieu dans un « esprit républicain ». C’est assez niais et ça ne veut rien dire.

Macron a du mal à se faire pardonner son absence à la grande manifestation contre l’antisémitisme. On le comprend. Et il avait des raisons de s’excuser de son absence. Il a fait ce qu’il a pu même si on juge avec Jonathan Arfi que c’était maladroit.

Ainsi contrairement aux autres cultes, le judaïsme a été privilégié. Cela peut se comprendre. Car la France a eu une dette particulière à l’égard des Juifs à cause du comportement ignoble de Vichy à leur égard. Ça ne s’oublie pas.

Parmi ceux qui protestent, et souvent pour de mauvaises raisons, nombreux sont ceux qui se demandent si le chef de l’Etat va installer une crèche de Noël ou fêter en ces lieux l’Aïd. Pour la crèche de Noël, nous sommes d’accord.