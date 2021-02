Halte à la méditation à toutes les sauces ? Des écoles aux entreprises, le recours à la concentration est devenu une espèce de remède miracle souvent illusoire

La méditation doit être pratiquée avec un professionnel.

Atlantico : Comment la méditation s’est-elle démocratisée en Occident, pour le meilleur comme pour le pire ?

Joachim Vallet : Dans le monde indien et dans les enseignements bouddhiques, l'assise en silence est très centrale. Cette pratique nous est parvenue avec une première vague dans les années 60-70 avec les Beatles, la méditation transcendantale, les premiers gourous… La culture bouddhique venait surtout des micro milieux universitaires et de la grande bourgeoisie, car c'était surtout les diplomates qui voyageaient en Inde et au Tibet. Avant cela, on avait déjà eu des prémisses dans les années 30 ou même fin XIXème siècle avec Alexandra David-Néel. Nous sommes en relation avec la culture indienne depuis longtemps, mais d’abord plutôt par nos élites.

Quand ça a commencé à vraiment se démocratiser dans les années 60/70, on a eu un premier effet néfaste avec les mouvements sectaires, etc. Aujourd'hui, on n’en parle plus.

Aujourd'hui on est passé dans une ère de grande consommation de la méditation où on fait un copier-coller de la pratique de s'asseoir en silence pour mieux voir la nature et les jeux de son esprit. Si vous faites ça pendant 3 semaines en retraite dans la nature, ça a du sens. Comme dans toute religion, on a des pratiques de méditation qui sont basées sur la retraite, le silence, la connaissance de soi et l'enseignement. La personne n'est pas seule, elle est accompagnée et portée par toute une tradition spirituelle, le tout dans un lieu qui y est dédié. Il y a moyen de faire des choses formidables. Malheureusement la médiation est de moins en moins pratiquée dans un cadre approprié.

FIn XIXe siècle, la psychanalyse et la psychologie occidentale a repris les grands principes sanscrits de la définition de l'esprit humain avec une âme (ātman), un égo (ahaṃkāra) et un mental (manas). La psychologie occidentale actuelle est basée sur une vision du monde et de l'humain que nous partageons avec l'Inde antique. Il y a donc une cohérence là-dedans. mais c'est une affaire sérieuse qui touche à la psychologie, à la médecine, à la psychiatrie et à la religion.

A quels dérapages le dévoiement de la méditation a-t-il pu donner lieu ?

Il y a le dérapage sur YouTube, où chacun pense devenir un yogi depuis son salon. On trouve sur YouTube des milliers de contenus comme de la musique “méditative” qui n’ont en fait aucun rapport avec la vraie méditation.

Il y a ensuite des dérives dans le monde du travail. Dans le monde hyper productiviste qui est le nôtre, un commercial qui est n’arrive pas à atteindre des objectifs impossibles et qui est au bord de péter un câble, on va lui dire :"tu es stressé ? pratique de la méditation". C'est d'une violence. Dans le monde du coaching d'entreprises, on trouve des néo gourous qui jouent le jeu des managers en donnant des "outils" aux commerciaux pour qu'au lieu de faire un burn-out ils pratiquent la méditation pour mieux atteindre leurs objectifs irréalisables. Le burnout, ils vont le faire plus tard mais puissance dix.

On est dans la même problématique avec la méditation à l'école. Les enfants sont assis à leur bureau 8 heures par jour et il faut en plus les faire méditer le midi. Expliquer aux enfants que l'alpha et l'oméga du bonheur c'est de se tenir tranquille, c’est aberrant. On fabrique des dépressifs.

La pratique et l’enseignement de la méditation sont-ils suffisamment contrôlés ?

Un bon exemple est celui de la méditation en “pleine conscience”, qui est une invention américaine. Elle a été créée par quelqu'un de respectable, Jon Kabat-Zinn, mais malheureusement plusieurs entreprises américaines ont repris le concept pour en faire de la vente pyramide. On devient instructeur de méditation de pleine conscience en quelques semaines et après on transmet un peu tout et n'importe quoi à un apprenant, qui lui-même instruit quelqu’un d’autre, et ainsi de suite. c'est une uberisation de la méditation. Tout le monde monte comme ça sa petite auto-entreprise pour enseigner la méditation. A l'époque de la mivilud, c'était quelque chose d'impensable. Tous ces gens auraient été inquiétés par le fisc et l'ordre des médecins pour pratique illégale de la psychologie. Aujourd'hui ça ne dérange plus personne.

On peut devenir prof de yoga de la même façon à cause de l'association américaine Yoga Alliance qui fait aussi de la vente pyramidale de "diplômes" de profs de yoga. En France normalement, on devient prof de yoga en 1000 heures. Là avec cette association, on le devient en 200 heures, et en 500 heures on devient formateur.

Ce que je décris est tout sauf sectaire, on a basculé dans l'inverse. C'est complètement mainstream. Pourtant ces pratiques peuvent être aidantes pour peu qu'elles soient bien transmises, ce qui est rarissime.

A-t-on trop tendance à vouloir remplacer un soin médical ou thérapeutique par de la méditation ?

Ce qui m'inquiète, c'est qu'on dénature une pratique qui pourrait avoir de l'intérêt. Psycho-thérapeutiquement parlant, l'assise silencieuse est très intéressante.

Mais il ne faut pas tout confondre. Moi, j’enseigne à des profs de yoga et je ne prétends pas une seconde être thérapeute. Quand les gens ont besoin de thérapie, je les envoie chez des psychothérapeutes, psychologues, etc.

Ce qu'il y a de très intéressant avec la psychothérapie , c'est qu'il y a un rapport à la parole qui peut aider surtout si on est accompagné de quelqu'un qui écoute et qui décode. Cette façon d'avoir accès à ses propres paroles et ses propres pensées alors qu'on peut vivre en pilote automatique sans rien comprendre à ce qu'on fait et à ce qu'on pense, c'est très intéressant. Et c'est exactement dans ce champ là que la méditation peut être pertinente. Avec la condition que ce soit fait dans des conditions sérieuses avec quelqu'un qui accompagne.

Les dérives de la méditation sont les mêmes que les dérives de la psychologie. Car le processus humain qui est mis en mouvement est très proche.