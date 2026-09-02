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Sur cette photo de pool diffusée par l'agence d'État russe Sputnik, le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre indien Narendra Modi s'entretiennent en marge du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Bichkek, le 31 août 2026.
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LONGUE, TRES LONGUE GUERRE EN UKRAINE

2 septembre 2026

La guerre en Ukraine, Modi, Xi et les autres : quand le « sud global » montre son impatience grandissante à Poutine

En marge du sommet célébrant les 25 ans de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) au Kirghizistan, le Premier ministre indien Narendra Modi a directement interpellé Vladimir Poutine. Invoquant des raisons humanitaires, le dirigeant indien a vivement exhorté le président russe à mettre un terme à la guerre en Ukraine, créant un moment de tension au sein de ce bloc régional censé faire contrepoids aux nations occidentales.

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MOTS-CLES

Guerre en Ukraine , Russie , Chine , Inde , Narendra Modi , Vladimir Poutine , Organisation de coopération de Shanghai , multipolarisme

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-François Di Meglio

Jean-François Di Meglio est président du Conseil d'orientation d'Asia Centre.

Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.

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Antony Dabila

Antony Dabila est chercheur associé au CEVIPOF (Sciences Po) et à l’Institut d’Etudes de Stratégie et de Défense (Lyon-III-Jean Moulin). Antony Dabila est docteur en sociologie historique du politique, spécialiste des relations internationales, des études stratégiques et des mutations contemporaines des institutions démocratiques face aux recompositions géopolitiques. Il vient de publier L'Echiquier Stratégique : la grammaire de la guerre à travers les âges (Seuil).

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