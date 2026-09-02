LONGUE, TRES LONGUE GUERRE EN UKRAINE

La guerre en Ukraine, Modi, Xi et les autres : quand le « sud global » montre son impatience grandissante à Poutine

En marge du sommet célébrant les 25 ans de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) au Kirghizistan, le Premier ministre indien Narendra Modi a directement interpellé Vladimir Poutine. Invoquant des raisons humanitaires, le dirigeant indien a vivement exhorté le président russe à mettre un terme à la guerre en Ukraine, créant un moment de tension au sein de ce bloc régional censé faire contrepoids aux nations occidentales.