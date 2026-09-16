Guerre des étoiles 2.0 : l’armée américaine révèle qu’elle a des armes dans l’espace

Amaury Dufay est analyste Défense & Espace au CAPRI (Centre d'Analyse et de Prévention des Risques Internationaux). Son expertise se développe plus particulièrement sur les enjeux stratégiques des systèmes de propulsion avancés, l'arsenalisation et la tactique spatiale. Il est l'auteur du livre : Espace : le nouveau front, Penser les contraintes opérationnelles de la bataille spatiale.