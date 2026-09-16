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Blurred backgroundDes astronautes et des combinaisons spatiales de différentes missions de la NASA sont visibles tandis que le président américain Donald Trump attend de prendre la parole lors d'une cérémonie de remise de la Médaille d'honneur spatiale du Congrès au Centre spatial Lyndon B. Johnson de la NASA à Houston, au Texas, le 28 août 2026.
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STAR WARS

16 septembre 2026

Guerre des étoiles 2.0 : l’armée américaine révèle qu’elle a des armes dans l’espace

Les États-Unis viennent de reconnaître publiquement disposer d’armes en orbite, alors que la militarisation de l’espace s’accélère déjà entre grandes puissances. Cette annonce répond autant à des enjeux politiques et budgétaires américains qu’à un contexte géopolitique tendu. De la Russie à la Chine, en passant par la France, la course aux capacités spatiales militaires est désormais bel et bien engagée.

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MOTS-CLES

espace , armes , guerre des étoiles , défense , stratégie , NASA , États-Unis , Donald Trump , galaxie , satellites , débris , Chine , Russie , conquête spatiale

THEMATIQUES

Défense
A PROPOS DES AUTEURS
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Amaury Dufay

Amaury Dufay est analyste Défense & Espace au CAPRI (Centre d'Analyse et de Prévention des Risques Internationaux). Son expertise se développe plus particulièrement sur les enjeux stratégiques des systèmes de propulsion avancés, l'arsenalisation et la tactique spatiale. Il est l'auteur du livre : Espace : le nouveau front, Penser les contraintes opérationnelles de la bataille spatiale.