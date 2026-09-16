STAR WARS
16 septembre 2026
Guerre des étoiles 2.0 : l’armée américaine révèle qu’elle a des armes dans l’espace
Les États-Unis viennent de reconnaître publiquement disposer d’armes en orbite, alors que la militarisation de l’espace s’accélère déjà entre grandes puissances. Cette annonce répond autant à des enjeux politiques et budgétaires américains qu’à un contexte géopolitique tendu. De la Russie à la Chine, en passant par la France, la course aux capacités spatiales militaires est désormais bel et bien engagée.
7 min de lecture
Amaury Dufay est analyste Défense & Espace au CAPRI (Centre d'Analyse et de Prévention des Risques Internationaux). Son expertise se développe plus particulièrement sur les enjeux stratégiques des systèmes de propulsion avancés, l'arsenalisation et la tactique spatiale. Il est l'auteur du livre : Espace : le nouveau front, Penser les contraintes opérationnelles de la bataille spatiale.
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Amaury Dufay est analyste Défense & Espace au CAPRI (Centre d'Analyse et de Prévention des Risques Internationaux). Son expertise se développe plus particulièrement sur les enjeux stratégiques des systèmes de propulsion avancés, l'arsenalisation et la tactique spatiale. Il est l'auteur du livre : Espace : le nouveau front, Penser les contraintes opérationnelles de la bataille spatiale.