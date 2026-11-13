CRISE DU MANAGEMENT PUBLIC

Grand oral des candidats sur le service public : le nombre de fonctionnaires, un faux problème ?

Lors du Grand Oral de France Info consacré au service public, les candidats à la présidentielle ont surtout parlé chiffres : des postes à supprimer pour les uns, des moyens supplémentaires pour les autres. Pour Hugo Spring-Ragain et Dominique Andolfatto, ce « fétichisme du nombre » passe à côté de l’essentiel : un État qui empile les missions, fabrique ses propres normes, échappe en partie aux responsables politiques et fonctionne presque sans outils de management.