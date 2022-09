Selon le cardiologue Olivier Milleron, fumer est de droite.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le tabac tue. C’est marqué sur les paquets de cigarettes. Et quand il ne tue pas (c’est également marqué) il provoque le cancer, l’AVC et rend impuissant. C’est incontestable et médicalement prouvé. Ça en a découragé plus d’un et c’est une bonne chose. Mais manquait un argument imparable qui devrait persuader les derniers fumeurs à renoncer à cette substance novice. « Fumer est de droite » écrit un cardiologue du nom de Milleron dans un essai dont Libération fait la promotion.

Selon lui, fumer enrichit les fabricants de cigarettes. Une activité qui, toujours d’après Milleron, contribue au développement d’une « industrie capitalistique ». Chaque fois qu’un fumeur tire une bouffée, il sert ainsi les intérêts du capitalisme mondial.

Ce que ce cardiologue omet de préciser, c’est que c’est surtout le gouvernement qui s’enrichit car les taxes sur les cigarettes sont énormes. Profitons de cette occasion pour souligner que les pouvoirs publics sont résolument de gauche puisqu’ils interdisent de fumer dans les cafés, les restaurants, les trains, les avions, au théâtre et dans les salles de cinéma.

Pour ceux qui fument des cigarettes blondes, il y a une circonstance aggravante : ils enrichissent l’impérialisme américain. Les patriotes, s’il en reste, fument des Gitanes et des Gauloises. Ça c’est français !

Reste que nous sommes perplexes. Arrêter de fumer est, et nous le comprenons, un acte qui vous situe à gauche. Par déduction ceux qui continuent à fumer sont de droite. Une grave question demeure : peut-on être de droite sans fumer ?

