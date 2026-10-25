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Le logo de l'assistant IA « Claude Mythos », développé par la société américaine de recherche et de sécurité en intelligence artificielle Anthropic, affiché sur l'écran d'un smartphone à Bruxelles le 10 juin 2026.
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DONNEES SENSIBLES

25 octobre 2026

Données sensibles : voilà comment la Chine s’est auto-piégée et les leçons que nous serions bien inspirés d’en tirer

Un récent rapport d’Anthropic, l’éditeur de Claude, met en cause plusieurs laboratoires d’IA chinois et révèle que des données sensibles chinoises se sont retrouvées sur ses serveurs. Pour Thierry Berthier, il n’y a là ni piratage ni prouesse d’espionnage, mais un problème systémique qui concerne tout autant les entreprises et les administrations françaises, ultra-dépendantes des modèles américains et chinois.

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MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , fuite de données IA , Anthropic , Claude , IA chinoise , laboratoires d'IA chinois , données sensibles , hygiène numérique , cybersécurité , Souveraineté numérique , mistral , RGPD , modèles open weight , houthis , Chine , États-Unis , entreprises , Deepseek , Xi Jinping

THEMATIQUES

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A PROPOS DES AUTEURS
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Thierry Berthier

Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.