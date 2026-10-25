DONNEES SENSIBLES
25 octobre 2026
Données sensibles : voilà comment la Chine s’est auto-piégée et les leçons que nous serions bien inspirés d’en tirer
Un récent rapport d’Anthropic, l’éditeur de Claude, met en cause plusieurs laboratoires d’IA chinois et révèle que des données sensibles chinoises se sont retrouvées sur ses serveurs. Pour Thierry Berthier, il n’y a là ni piratage ni prouesse d’espionnage, mais un problème systémique qui concerne tout autant les entreprises et les administrations françaises, ultra-dépendantes des modèles américains et chinois.
7 min de lecture
MOTS-CLESIntelligence Artificielle , fuite de données IA , Anthropic , Claude , IA chinoise , laboratoires d'IA chinois , données sensibles , hygiène numérique , cybersécurité , Souveraineté numérique , mistral , RGPD , modèles open weight , houthis , Chine , États-Unis , entreprises , Deepseek , Xi Jinping
THEMATIQUESTech & IA
Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.
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Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.