DONNEES SENSIBLES

Données sensibles : voilà comment la Chine s’est auto-piégée et les leçons que nous serions bien inspirés d’en tirer

Un récent rapport d’Anthropic, l’éditeur de Claude, met en cause plusieurs laboratoires d’IA chinois et révèle que des données sensibles chinoises se sont retrouvées sur ses serveurs. Pour Thierry Berthier, il n’y a là ni piratage ni prouesse d’espionnage, mais un problème systémique qui concerne tout autant les entreprises et les administrations françaises, ultra-dépendantes des modèles américains et chinois.