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Un bison broute près du Midway Geyser Basin, le 23 mai 2026, dans le parc national de Yellowstone, dans le Wyoming.
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PANIQUE A BORD

22 septembre 2026

Fin de l'humanité ? Le récit heure par heure de ce qui se passerait si le supervolcan de Yellowstone entrait en éruption maintenant

Il y a environ 631 000 ans — un simple clin d'œil à l'échelle géologique — une catastrophe a frappé la région qui correspond aujourd'hui au nord-ouest du Wyoming, aux États-Unis. Au cours de ce qui fut probablement une série d'éruptions volcaniques colossales, toute forme de vie dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres autour des explosions a été anéantie.

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MOTS-CLES

supervolcan , Yellowstone , Humanité , apocalypse

THEMATIQUES

Sciences
A PROPOS DES AUTEURS
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Ilan Kelman

Ilan Kelman est professeur spécialisé dans les catastrophes et la santé à l'Institut pour la réduction des risques et des catastrophes de l'UCL et à l'Institut de santé mondiale de l'UCL, au Royaume-Uni, ainsi que professeur II à l'Université d'Agder, en Norvège.

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Matthew Blackett

Matthew Blackett a obtenu son doctorat au King’s College de Londres, où il a mis à profit ses compétences en informatique et en géographie pour la télédétection des séismes et des volcans.