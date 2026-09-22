PANIQUE A BORD

Fin de l'humanité ? Le récit heure par heure de ce qui se passerait si le supervolcan de Yellowstone entrait en éruption maintenant

Il y a environ 631 000 ans — un simple clin d'œil à l'échelle géologique — une catastrophe a frappé la région qui correspond aujourd'hui au nord-ouest du Wyoming, aux États-Unis. Au cours de ce qui fut probablement une série d'éruptions volcaniques colossales, toute forme de vie dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres autour des explosions a été anéantie.