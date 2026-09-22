PANIQUE A BORD
22 septembre 2026
Fin de l'humanité ? Le récit heure par heure de ce qui se passerait si le supervolcan de Yellowstone entrait en éruption maintenant
Il y a environ 631 000 ans — un simple clin d'œil à l'échelle géologique — une catastrophe a frappé la région qui correspond aujourd'hui au nord-ouest du Wyoming, aux États-Unis. Au cours de ce qui fut probablement une série d'éruptions volcaniques colossales, toute forme de vie dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres autour des explosions a été anéantie.
18 min de lecture
MOTS-CLESsupervolcan , Yellowstone , Humanité , apocalypse
THEMATIQUESSciences
Ilan Kelman est professeur spécialisé dans les catastrophes et la santé à l'Institut pour la réduction des risques et des catastrophes de l'UCL et à l'Institut de santé mondiale de l'UCL, au Royaume-Uni, ainsi que professeur II à l'Université d'Agder, en Norvège.
Matthew Blackett a obtenu son doctorat au King’s College de Londres, où il a mis à profit ses compétences en informatique et en géographie pour la télédétection des séismes et des volcans.
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