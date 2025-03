SAHEL SOUS TENSIONS

Faillite de l’alliance des Etats du Sahel : un problème pour la France et l’Europe

Promue comme une ère nouvelle de souveraineté, l’Alliance des États du Sahel s’enlise dans l’insécurité, la répression politique et l’influence croissante de la Russie. Tandis que le djihadisme progresse et que l’isolement diplomatique s’accentue, certains pays voisins comme le Bénin ou la Mauritanie tracent une autre voie, fondée sur la stabilité, le développement et la coopération régionale.