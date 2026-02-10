IDEES RECUES

10 février 2026

Les façons ingénieuses et surprenantes dont les oiseaux utilisent leur odorat : du parfum naturel à la lutte antiparasitaire

Longtemps considérés comme quasi dépourvus d’odorat, les oiseaux révèlent pourtant un univers olfactif insoupçonné : orientation en haute mer, choix du partenaire, défense antiparasitaire ou détection de nourriture cachée… Des vautours aux kiwis, les recherches récentes montrent que les odeurs jouent un rôle clé dans leur survie et bouleversent nos idées reçues sur leurs sens.