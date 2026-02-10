IDEES RECUES
Les façons ingénieuses et surprenantes dont les oiseaux utilisent leur odorat : du parfum naturel à la lutte antiparasitaire
Longtemps considérés comme quasi dépourvus d’odorat, les oiseaux révèlent pourtant un univers olfactif insoupçonné : orientation en haute mer, choix du partenaire, défense antiparasitaire ou détection de nourriture cachée… Des vautours aux kiwis, les recherches récentes montrent que les odeurs jouent un rôle clé dans leur survie et bouleversent nos idées reçues sur leurs sens.
A PROPOS DES AUTEURS
Joey Baxter est doctorant en biosciences à l'Université de Sheffield.
