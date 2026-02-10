POLITIQUE
Une mésange bleue se nourrit dans un jardin enneigé à Cesson-Sévigné, dans l'ouest de la France.
IDEES RECUES

10 février 2026

Les façons ingénieuses et surprenantes dont les oiseaux utilisent leur odorat : du parfum naturel à la lutte antiparasitaire

Longtemps considérés comme quasi dépourvus d’odorat, les oiseaux révèlent pourtant un univers olfactif insoupçonné : orientation en haute mer, choix du partenaire, défense antiparasitaire ou détection de nourriture cachée… Des vautours aux kiwis, les recherches récentes montrent que les odeurs jouent un rôle clé dans leur survie et bouleversent nos idées reçues sur leurs sens.

Photo of Joey Baxter
Joey Baxter Go to Joey Baxter page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

oiseaux , science , chant , cris , vautour , kiwi , mésange , espèces , survie , mode de vie , Étude , variétés

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
Joey Baxter image
Joey Baxter

Joey Baxter est doctorant en biosciences à l'Université de Sheffield.

