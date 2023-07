Face aux vagues de chaleur, faut-il importer une solution espagnole pour les travailleurs : la sieste ?

Un travailleur lors d'une vague de chaleur tente de se rafraîchir.

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir" chez Grasset, et "Longue vie" , aux éditions Telemaque

Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.

Atlantico : Alors que l'Espagne est confrontée à des vagues de chaleur de plus en plus intenses et précoces, le gouvernement s'est tourné vers une stratégie d'atténuation vieille de plusieurs siècles : la sieste. En mai, les autorités nationales ont introduit un ensemble de mesures pour faire face aux températures extrêmes, dont l'interdiction de certains types de travail à l'extérieur pendant les périodes de chaleur extrême, ce qui revient à inscrire la sieste dans la loi pour certains travailleurs. Quelles sont les conséquences sur la santé de travailler sous la chaleur ?

Christophe de Jaeger : On retrouve dans des conditions extrêmes, malgré notre modernité, de vieilles habitudes qui ont prouvé leur efficacité depuis des siècles. L’être humain est homéotherme, cela veut dire que pour bien fonctionner, sa température doit se trouver autour de 37 degrés celsius, avec de faibles variations autour de cette zone. L’être humain est une machine thermique liée à ses muscles, qui, en se contractant, produisent de la chaleur. Lorsqu’on travaille à l’extérieur, deux choses vont contribuer à mettre le corps en hyperthermie : la température extérieure, qui chauffe le corps et qui l’oblige à descendre la température à travers des réflexes de sudation par exemple ; et le fait de faire marcher ses muscles produit une chaleur interne, qui va mettre le système d’homéostasie du corps humain à rude épreuve.

Ces situations sont déjà dangereuses chez un adulte sain, alors elles deviennent extraordinairement dangereuses chez des sujets jeunes, âgés ou avec des maladies chroniques. Aujourd’hui, le danger de ces fortes chaleurs est le fait de mener le corps humain à de situations de fort déséquilibre.

En Espagne, cela revient à morceler le travail, avec des pauses plus longues à midi. N'y a-t-il pas des inconvénients sur la santé à cela ?

Dans les mesures prises en Espagne, on se retrouve à remettre à la mode et à l’écrire dans la législation un rythme de travail quasi-ancestral. Dans tous les pays du monde qui sont victimes de vagues de chaleur depuis des siècles, les gens ne travaillent pas à l’acmé des températures. Lorsque les personnes ont des métiers physiques en extérieur, il est tout à fait normal que les personnes ne s’exposent pas, et notamment entre midi et 16h.

Dans ces zones, ils se reposent et la meilleure chose est alors de faire la sieste. Il n’y a plus de production de chaleur au niveau des muscles et l’organisme peut récupérer, d’autant plus qu’à cause de la chaleur, les muscles ont du mal à récupérer la nuit.

Deux réponses possibles lorsque vous vous trouvez dans des situations dans lesquelles vous êtes exposé à la chaleur :

1) Si on veut les protéger, on est obligés de les arrêter. Cela se fait déjà régulièrement dans le bâtiment public ou dans certaines entreprises. Les travailleurs vont commencer très tôt et finir leur journée beaucoup plus tôt pour éviter au maximum les pics de chaleur. Mais d’autres vont préférer couper leur journée avec de longues pauses.

2) On les équipe avec des tenus adaptées, permettant à l’être humain de conserver un équilibre thermique. Ces tenues sont en développement. Il ne va pas pouvoir cependant être possible dans un certain nombre de zones d’adapter les heures de travail, notamment là où il y a une canicule, et donc de fortes chaleurs tout au long de la journée. Il faut donc inventer des tenues qui permettent aux travailleurs de rester dans un environnement frais.

Y a-t-il un réel intérêt de prendre de longues pauses lorsqu’il fait très chaud ? Quelle est la durée idéale de temps de pause pour permettre à un travailleur de ne pas souffrir de la chaleur ?

Il n’y a pas de temps de pause idéal. La situation n’est pas ici gérée par la physionomie humaine, mais par la température. Le mieux pour un travailleur qui a déjà travaillé dans des conditions peu idéales le matin est de se reposer et de faire la sieste. Il faut rester à l’abri, dans des zones tempérées, climatisées, afin que le corps puisse se réparer.

On est en train de vivre une période de mutation, avec de réelles conséquences du réchauffement climatique qui va nous obliger à nous adapter à l’environnement. Tout le monde doit s’y préparer, mais beaucoup trop de responsables restent sur la défensive et ne sont pas prêts à investir massivement pour faire face à ce changement. Il faudra de plus en plus se climatiser et donc avoir des besoins en matière de production d’énergie.