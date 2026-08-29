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Téléphone mobile. (Image d'illustration)
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LES VERTUS DE L'ANCIEN

29 août 2026

Face aux cyberattaques, l’étonnant retour en grâce des technologies d’hier

Téléphones basiques, cartes papier, radios ou bandes magnétiques reviennent dans les stratégies de cybersécurité. Non parce que l’ancien serait invulnérable, mais parce qu’il peut offrir une solution de secours lorsque les réseaux modernes sont paralysés.

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MOTS-CLES

technologies , hackers , cybercriminalité , société , résilience

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Frédéric Mouffle

Directeur général associé du groupe ASK’M / KER-MEUR. Expert en cyber sécurité. Conférencier sur les menaces émergentes, spécialisé dans la sensibilisation auprès des entreprises. Retrouvez le site de Frédéric Mouffle : https://www.kermeur.com/

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Benoît Grunemwald

Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici

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