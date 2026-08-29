LES VERTUS DE L'ANCIEN
29 août 2026
Face aux cyberattaques, l’étonnant retour en grâce des technologies d’hier
Téléphones basiques, cartes papier, radios ou bandes magnétiques reviennent dans les stratégies de cybersécurité. Non parce que l’ancien serait invulnérable, mais parce qu’il peut offrir une solution de secours lorsque les réseaux modernes sont paralysés.
14 min de lecture
THEMATIQUESTech & IA
Directeur général associé du groupe ASK’M / KER-MEUR. Expert en cyber sécurité. Conférencier sur les menaces émergentes, spécialisé dans la sensibilisation auprès des entreprises. Retrouvez le site de Frédéric Mouffle : https://www.kermeur.com/
Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici
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