LES VERTUS DE L'ANCIEN

Face aux cyberattaques, l’étonnant retour en grâce des technologies d’hier

Téléphones basiques, cartes papier, radios ou bandes magnétiques reviennent dans les stratégies de cybersécurité. Non parce que l’ancien serait invulnérable, mais parce qu’il peut offrir une solution de secours lorsque les réseaux modernes sont paralysés.