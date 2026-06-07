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ATLANTI-CULTURE

7 juin 2026

Exposition "Matisse, 1941–1954" au Grand Palais : l’univers flamboyant d’un maître de la danse des couleurs

L'exposition "Matisse, 1941–1954" est à découvrir au Grand Palais.

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Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Véronique Guichard pour Culture-Tops

Véronique Guichard est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).