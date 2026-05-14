SOFT POWER, BOYCOTTS ET BATAILLE D’INFLUENCE
14 mai 2026
Eurovision 2026 : mais qui gagnera la féroce bataille de soft power qui se joue autour de la participation israélienne ?
Boycotts, campagnes d’influence, mobilisation des diasporas : l’Eurovision dépasse désormais largement le simple concours musical. L’événement est devenu une véritable scène de soft power où États, opinions publiques et stratégies diplomatiques s’affrontent en direct devant des centaines de millions de spectateurs.
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THEMATIQUESGéopolitique
Florent Parmentier est enseignant à Sciences Po et chercheur associé au Centre de géopolitique de HEC. Il a récemment publié avec Cyrille Bret le livre "Géopolitique de l'Eurovision. La bande-son de la construction européenne", (Paris, Studyrama, 2026) mais également La Moldavie à la croisée des mondes (avec Josette Durrieu) ainsi que Les chemins de l’Etat de droit, la voie étroite des pays entre Europe et Russie. Il est le créateur avec Cyrille Bret du blog Eurasia Prospective.
Pour le suivre sur Twitter : @FlorentParmenti
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Florent Parmentier est enseignant à Sciences Po et chercheur associé au Centre de géopolitique de HEC. Il a récemment publié avec Cyrille Bret le livre "Géopolitique de l'Eurovision. La bande-son de la construction européenne", (Paris, Studyrama, 2026) mais également La Moldavie à la croisée des mondes (avec Josette Durrieu) ainsi que Les chemins de l’Etat de droit, la voie étroite des pays entre Europe et Russie. Il est le créateur avec Cyrille Bret du blog Eurasia Prospective.
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