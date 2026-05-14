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Les présentateurs autrichiens Victoria Swarovski et Michael Ostrowski saluent le public lors d’une répétition générale de la deuxième demi-finale du Concours Eurovision de la chanson 2026 (ESC), à la Wiener Stadthalle de Vienne, en Autriche, le 13 mai 2026. (Image d'illustration)
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SOFT POWER, BOYCOTTS ET BATAILLE D’INFLUENCE

14 mai 2026

Eurovision 2026 : mais qui gagnera la féroce bataille de soft power qui se joue autour de la participation israélienne ?

Boycotts, campagnes d’influence, mobilisation des diasporas : l’Eurovision dépasse désormais largement le simple concours musical. L’événement est devenu une véritable scène de soft power où États, opinions publiques et stratégies diplomatiques s’affrontent en direct devant des centaines de millions de spectateurs.

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MOTS-CLES

Eurovision , israël , géopolitique , Compétition , conflits

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Florent Parmentier

Florent Parmentier est enseignant à Sciences Po et chercheur associé au Centre de géopolitique de HEC. Il a récemment publié avec Cyrille Bret le livre "Géopolitique de l'Eurovision. La bande-son de la construction européenne", (Paris, Studyrama, 2026) mais également La Moldavie à la croisée des mondes (avec Josette Durrieu) ainsi que Les chemins de l’Etat de droit, la voie étroite des pays entre Europe et Russie. Il est le créateur avec Cyrille Bret du blog Eurasia Prospective

Pour le suivre sur Twitter : @FlorentParmenti

 

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