POINT DE VUE
22 septembre 2026
L’Europe au risque d’une rupture allemande
La progression spectaculaire de l’AfD en Allemagne devrait provoquer à Bruxelles bien plus qu’une inquiétude électorale. La victoire de la gauche radicale à Berlin et l’effondrement de la CDU en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale révèlent une crise de confiance qui traverse le pays.
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MOTS-CLESAllemagne , AfD , CDU , Die Linke , crise de confiance , démocratie , Friedrich Merz , Union européenne
THEMATIQUESAllemagne
Emmanuel Dupuy est secrétaire national des Centristes, chargé des questions de défense, et président de l’Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE).
Pierre Maurin est secrétaire national des Centristes, chargé des questions économiques, et chercheur associé à l’IPSE.
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