POINT DE VUE

L’Europe au risque d’une rupture allemande

La progression spectaculaire de l’AfD en Allemagne devrait provoquer à Bruxelles bien plus qu’une inquiétude électorale. La victoire de la gauche radicale à Berlin et l’effondrement de la CDU en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale révèlent une crise de confiance qui traverse le pays.