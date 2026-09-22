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Blurred backgroundFriedrich Merz, président de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) allemande, quitte une conférence de presse à Berlin le 21 septembre 2026, au lendemain des élections régionales à Berlin et en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.
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POINT DE VUE

22 septembre 2026

L’Europe au risque d’une rupture allemande

La progression spectaculaire de l’AfD en Allemagne devrait provoquer à Bruxelles bien plus qu’une inquiétude électorale. La victoire de la gauche radicale à Berlin et l’effondrement de la CDU en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale révèlent une crise de confiance qui traverse le pays.

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MOTS-CLES

Allemagne , AfD , CDU , Die Linke , crise de confiance , démocratie , Friedrich Merz , Union européenne

THEMATIQUES

Allemagne
A PROPOS DES AUTEURS
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Emmanuel Dupuy

Emmanuel Dupuy est secrétaire national des Centristes, chargé des questions de défense, et président de l’Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE).

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Pierre Maurin

Pierre Maurin est secrétaire national des Centristes, chargé des questions économiques, et chercheur associé à l’IPSE.