Best-Of du 26 juillet au 1 août

Cultureil y a 4 heures
Ozzy Osbourne et Tommy Clufetos se produisent sur scène lors du 10e concert annuel de charité du MusiCares MAP Fund au Club Nokia, le 12 mai 2014 à Los Angeles. (Image d'illustration)
Ozzy Osbourne et Tommy Clufetos se produisent sur scène lors du 10e concert annuel de charité du MusiCares MAP Fund au Club Nokia, le 12 mai 2014 à Los Angeles. (Image d'illustration) © FRAZER HARRISON / AFP / Getty Images
Rock'n'roll

Eté anglais : d’Oasis à Ozzy Osbourne, le retour du rock populaire

Quand Ozzy Osbourne découvre les Beatles, son monde passe à la couleur. Fils d’Aston et héros malgré lui, il invente avec Black Sabbath un son lourd, sombre, sidérurgique, qui deviendra le heavy metal. Cinquante-cinq ans plus tard, un adieu XXL à Villa Park célèbre l’icône et sa lignée. Et relance une question qui fâche: le rock n’appartient-il désormais qu’aux vétérans, ou peut-il encore rallier une jeunesse en quête d’hymnes?

avec Gabriel Robin
author imageGabriel Robin

Gabriel Robin est journaliste et essayiste ("Le Non Du Peuple", éditions du Cerf 2019).

Voir la bio »

