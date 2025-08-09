Rock'n'roll

Eté anglais : d’Oasis à Ozzy Osbourne, le retour du rock populaire

Quand Ozzy Osbourne découvre les Beatles, son monde passe à la couleur. Fils d’Aston et héros malgré lui, il invente avec Black Sabbath un son lourd, sombre, sidérurgique, qui deviendra le heavy metal. Cinquante-cinq ans plus tard, un adieu XXL à Villa Park célèbre l’icône et sa lignée. Et relance une question qui fâche: le rock n’appartient-il désormais qu’aux vétérans, ou peut-il encore rallier une jeunesse en quête d’hymnes?