Un individu s'apprêtant à s'endormir, photo d'illustration AFP

Trouver le sommeil, quand on a mal ou que l’on est malade, peut s’avérer très complexe. Certaines positions sont plus adaptées que d’autres, ne serait-ce que parce qu’elles évitent d’aggraver la situation. Retrouvez les conseils d’un expert (que vos grands-mères connaissaient peut-être).

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir" chez Grasset, et "Longue vie" , aux éditions Telemaque

Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.

Atlantico : Pour bien dormir, y compris face à des altérations de son état physique où en cas de problèmes de santé, la bonne position est souvent une aide conséquente. Quelle est-elle en cas de grossesse ?

Christophe de Jaeger : Rappelons tout d’abord que les scientifiques du Cnet ont récemment publié un résumé des différents conseils donnés aux individus souffrant de troubles du sommeil en raison de maladie ou de grossesse. Pour ce qui est de cette dernière, la bonne position est connue : il s’agit de la position latérale gauche, qui est la plus optimale. En se couchant sur la gauche, l’utérus ne comprime pas la veine cave inférieure, ce qui permet d’éviter les oedèmes. De même, il est recommandé de placer un oreiller entre ses genoux.

Quid du rhume ou de la grippe ?

Dans ce cas de figure, mes collègues considèrent que c’est la position allongée - c’est-à-dire sur le dos - qui est la plus pertinente. Il faut veiller à avoir la tête légèrement surélevée pour pouvoir diminuer la pression à l’intérieur des sinus, ce qui permet de favoriser la respiration et l’aération. Souvent, en cas de rhume, la problématique est celle de la congestion des sinus et c’est pourquoi il faut que la tête soit au-dessus du cœur. Cela permet, là encore, d’éviter des oedèmes.

Et en cas de difficulté respiratoire plus générales ?

Le mieux, dans ce cas-là, c’est de dormir sur le dos avec les genoux surélevés. Cela permet de détendre l’abdomen et favorise la respiration à travers une plus grande amplitude de mouvement du diaphragme.

Que faire face à l’apnée du sommeil ?

Face à l’apnée du sommeil, les experts du Cnet recommandent de dormir plutôt sur le côté, voire sur le ventre. Le conseil qui est généralement donné aux individus souffrant d’apnée du sommeil (car, sans surprise, nous bougeons souvent la nuit) consiste à fixer une balle de tennis dans le dos du pyjama pour que, dès lors que l’on se replace dans le dos, la position soit tellement inconfortable que l’on re-bascule immédiatement en position latérale.

La position ventrale peut être complexe dans certaines circonstances, notamment en cas de forte adiposité abdominale. Dans ce cas de figure, la position ventrale comprime et augmente les pressions intra-abdominales, ce qui engendre une diminution du principal muscle respiratoire qu’est le diaphragme.

Quand on souffre d’une infection de l’oreille, dans quelle position faut-il dormir ?

En cas d’infection de l’oreille, il y a plusieurs possibilités mais le plus pertinent consiste à dormir du côté opposé à l’infection. Cela permet de diminuer les pressions dans l’oreille interne.

Certains souffrent de douleurs dans le bas du dos. Que faire dans ce cas ?

Rappelons, pour commencer, que les douleurs du bas du dos sont extrêmement fréquentes. Ceci étant dit, il est de bon ton de dormir sur le dos, car cela permet une position assez neutre de la colonne vertébrale (il n’y a ni pression ni torsion particulière). L’idéal consiste ensuite à placer un oreiller sous les genoux pour améliorer la position du bassin.

Le mieux, face à ce type de douleurs, c’est de placer un oreiller sous le cou précisément. Cela résulte de la position naturelle du rachis cervical. Au niveau du dos, on retrouve la lordose. Au niveau du cou, on retrouve la cyphose. En cas de cervicalgie - des douleurs du rachis cervical - il faut s’assurer qu’il retrouve autant que faire se peut sa position naturelle. Quand on est sur le dos, cela peut donc être pertinent d’avoir un petit oreiller soutenant les vertèbres cervicales et permet donc au rachis de retrouver sa courbure naturelle.

Quid d’éventuelles douleurs à la hanche ?

Pour la hanche, il faut dormir du côté opposé à celui qui fait mal. Placer un oreiller entre ses genoux permet de réduire, encore une fois, la pression sur l’articulation lésée.

Et pour les douleurs au genou ?

Là encore, l’idée consiste à diminuer la pression la nuit. Un oreiller sous les genoux permet de mettre l’articulation au repos quand on dort sur le dos. Pour dormir sur le côté, il faut éviter de s’installer sur l’articulation lésée et, idéalement, placer un coussin entre ses jambes.

Quid des éventuelles sciatiques ?

Face à une sciatique, il faut diminuer les pressions entre les vertèbres. Il faut donc que le rachis lombaire soit dans la position la plus naturelle possible, pour éviter toute surpression au niveau du nerf sciatique. Le mieux consiste donc à dormir sur le dos en relevant son cou ainsi que sa tête à l’aide d’un oreiller. Attention à ne pas relever les épaules, cependant.

Que faire en cas de crampes menstruelles ?

Les crampes menstruelles peuvent engendrer d’importants troubles du sommeil. Dans ce cas de figure, il faut donc réduire les pressions intra-abdominales. Pour les réduire, le plus simple consiste à s’allonger sur le dos, avec un oreiller sous les genoux.

Enfin, quid des problèmes de vessie ?

Face à une vessie hyperactive, il est recommandé de dormir sur le côté pour diminuer les pressions sur celle-ci. Surélever les jambes est aussi utile.

Quels sont les bienfaits du sommeil réparateur, de longues nuits de sommeil pour le corps ou pour les personnes malades ?

Le sommeil est un moment très privilégié de notre vie, en particulier à travers la réparation de notre organisme. Le sommeil sert à l’organisme : il lui permet de recharger ses batteries et donc de réparer d’éventuelles lésions. Du côté du cerveau, il permet de fixer les différentes expériences du jour, les souvenirs entre autres.

N’oublions pas, par ailleurs, que les individus ne sont pas égaux en matière de durée de sommeil. Certains ont besoin de 5h par nuit, d’autres de 8 ou 9h. Le gain de temps, pour les premiers, est phénoménal.

Autre remarque importante : la qualité du sommeil n’est pas liée à sa durée. Le sommeil réparateur dure un temps X, qui est propre à chacun, et l’on identifie sa qualité à la qualité de la journée ensuite passée. S’il est possible de vivre normalement (tant au travail que dans sa vie privée), alors le sommeil est suffisamment réparateur, même s’il ne dure pas nécessairement 8h.

Enfin, les perturbations du sommeil, il faut le dire, touchent aujourd’hui une grande partie de la population. C’est lié à l’environnement, mais pas seulement : il faut aussi évoquer le stress, qui est l’un des désorganisateurs les plus importants. Un sommeil non réparateur, sur plusieurs années, favorise l’apparition de pathologies de long terme. Notamment des maladies cardio-vasculaires.

Y a-t-il des positions à ne pas adopter dans son lit si l’on est fragile ou en mauvaise santé ? Dormir sur le ventre ou avec un ventilateur dans sa chambre par exemple sont-ils déconseillés ?

L’idée générale de l’article du Cnet vise à permettre à tout un chacun de dormir dans les conditions les plus physiologistes possibles. Lorsque l’on a des douleurs, il faut soulager ces zones de douleurs et c’est précisément pour cela qu’on trouve généralement ces positions naturellement. Certaines réduisent les pressions, favorisent la respiration… mais tout cela est, finalement, assez naturel. Tout ceci était déjà connu de nos grands-mères, pour l’essentiel. Quand on a mal, dans la nuit, on retrouve généralement la bonne position.

Ceci étant dit, il faut aussi prêter attention aux conditions générales et environnementales de sommeil. Idéalement, il ne faut pas excéder 20 degrés dans la pièce, mais aussi veiller à ce que la chambre soit bien aérée. La question du ventilateur, que vous posez d’ailleurs, est importante. Il peut se comporter en ami comme en ennemi (en desséchant les muqueuses, par exemple). Il ne doit jamais être orienté sur le dormeur.

Enfin, il faut dormir dans l’obscurité la plus totale (autant que faire se peut) et limiter la pollution sonore.