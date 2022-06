Et visitez Paris, ville des ténèbres avec ses voyous et ses délinquants...

Face à la multiplication des vols, la police est intervenue au Trocadéro.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Ça s’est passé sur le parvis du Trocadéro. Et c’était aussi festif qu’au Stade de France. Des agressions, des vols ! Et à l’œuvre, les mêmes que lors de la finale Liverpool – Real Madrid. Ils connaissent les bons endroits et ne négligent pas non plus l’esplanade du Louvre. Ils sont là pour la dépouille et malheur à qui leur résiste.

Ils étaient nombreux et violents devant le Trocadéro. On donnait des coups et on arrachait les portables. La police est intervenue et a réussi à en arrêter quelques-uns. Mais les autres n’écoutant que leur avidité sont revenus à la charge. Un touriste étranger a eu son visage tailladé à coups de tessons de bouteille.

Pas sûr que ça décourage les touristes. Il y en a en effet qui aiment le danger. Et à Paris, c’est frissons garantis. Ça vaut le détour non ? Notons que la capitale a été sélectionnée pour organiser les Jeux olympiques en 2024. Le butin sera prometteur. Notons aussi que le 93 a pris possession du 75.

