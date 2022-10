Et si vous gâchiez l’efficacité de vos traitements médicaux en ne sachant pas prendre vos pilules correctement ?

Une étude récente des chercheurs de l’Université Johns Hopkins montre qu’il y aurait une posture particulière pour accélérer la diffusion d’un médicament dans le corps.

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir" chez Grasset, et "Longue vie" , aux éditions Telemaque

Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.

Atlantico : Une étude récente des chercheurs de l’Université Johns-Hopkins montre qu’il y aurait une posture particulière pour accélérer la diffusion d’un médicament dans le corps. Quelle est la position préconisée et pourquoi ?

Christophe de Jaeger : D’après les différentes études faites, la meilleure position serait celle assise et penché sur la droite afin que lorsque la pilule passe de l’œsophage à l’estomac et dans le duodénum et le tube digestif.

Vu l’anatomie de l’estomac, si l’on se penche sur la gauche, la pilule resterait plus longtemps dans l’estomac. Ils ont d’ailleurs chiffré les durées : 23 minutes si l’on est que debout et si l’on se penche sur la droite, nous serions à 10 minutes.

À l’inverse, y a-t-il des positions à éviter ?

La position à éviter est celle allongée. La position idéale est debout ou assis penché sur la droite.

Cela veut-il dire que notre manière de prendre le médicament peut avoir un impact sur ses effets ? A quel point cela peut-il changer les choses ?

C’est simplement un retard de diffusion dans l’organisme. Les chercheurs qui se sont penchés sur la question se sont intéressés à d’autres composantes qui peuvent intervenir sur cette assimilation du médicament comme d’autres médicaments ou la nourriture. En fonction du type de nourriture ingéré avant ou pendant la prise de la gélule, on peut remarquer des différences mais cela fera partie d’études ultérieures.

Faut-il prendre en compte cette étude pour tous les médicaments ou est-elle restreinte à certains ?

Normalement, comme c’est lié à la diffusion du médicament dans l’organisme, cela devrait s’appliquer à tout médicament dont les effets doivent être rapides. Il y a une différence assez faible

Si vous êtes assis et penché à droite cela prend 10 minutes, assis à la verticale cela prend 23 minutes et si vous êtes penché et à gauche cela peut prendre plus de 100 minutes donc il y a un coefficient de 10 entre la meilleure et la pire des positions.

Quelles peuvent être les limites d’une telle observation ?

Les limites de cette observation sont multiples.

D'abord, sur la position qui est immobile tandis que dans la vraie vie on ne va jamais rester immobile. On va bouger et la gélule ne va pas forcément aller au bon endroit. On ne va pas forcément rester 10 minutes penché à droite donc si on se remet en position verticale et que la gélule passe au fond de l'estomac on est repartis sur environ 23 minutes.

Si l’on commence à bouger, à courir où à changer sa position, peut-être que toute cette dynamique qui est décrite dans l'étude deviendra complètement fausse. Les chercheurs se situent dans une position idéale. Mais cela peut fonctionner dans certaines situations. Dans le cas où vous avez mal à la tête et vous prenez une gélule de paracétamol ou d'aspirine parce que vous attendez un effet rapide, à ce moment-là c'est important.

Dans un traitement qui est chronique, c'est-à-dire prendre un médicament de 2 à 3 fois par jours sur des durées beaucoup plus importantes, là ça change la donne. Car il va y avoir plusieurs médicaments dans l’estomac et vous ne pouvez pas vous permettre de rester 10 minutes assis, immobile et penché sur la droite.

Si vous êtes par exemple en train de manger ou si vous devez vous occupez d'autres choses dans la réalité de la vie, ça ne sera pas possible.

Il peut y avoir plusieurs médicaments mais aussi de la nourriture en jeu. Donc je pense que cette étude est intéressante sur le plan théorique pour savoir qu’en fonction de la position et de la situation on peut avoir des différences d'absorption qui sont augmentées d'un paramètre 10 - c’est énorme -. Mais comme le soulignent les auteurs, il va falloir prendre beaucoup de temps pour étudier toutes les autres conditions qui pourraient faire qu’on arrive à une prise idéale. Cela va être en fonction d'autres médicaments ou de l'alimentation.