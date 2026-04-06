GEANT IMMOBILE
6 avril 2026
Et si le vrai vainqueur de la guerre en Iran finissait par être la Chine… ou pas ?
Un mois après le déclenchement des frappes américano-israéliennes, le régime iranien tient encore — et c'est Washington qui commence à accuser le coup en crédibilité. Dans ce vide stratégique, une question s'impose : Pékin, qui observe, calcule et se tait, est-il en train de ramasser la mise ? Rien n'est moins sûr. Décryptage.
9 min de lecture
Antony Dabila est chercheur associé au CEVIPOF (Sciences Po) et à l’Institut d’Etudes de Stratégie et de Défense (Lyon-III-Jean Moulin). Antony Dabila est docteur en sociologie historique du politique, spécialiste des relations internationales, des études stratégiques et des mutations contemporaines des institutions démocratiques face aux recompositions géopolitiques. Il vient de publier L'Echiquier Stratégique : la grammaire de la guerre à travers les âges (Seuil).
Amy J. Sheer est professeure agrégée de médecine à l'Université de Floride.
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Antony Dabila est chercheur associé au CEVIPOF (Sciences Po) et à l’Institut d’Etudes de Stratégie et de Défense (Lyon-III-Jean Moulin). Antony Dabila est docteur en sociologie historique du politique, spécialiste des relations internationales, des études stratégiques et des mutations contemporaines des institutions démocratiques face aux recompositions géopolitiques. Il vient de publier L'Echiquier Stratégique : la grammaire de la guerre à travers les âges (Seuil).
Amy J. Sheer est professeure agrégée de médecine à l'Université de Floride.