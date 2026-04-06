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Le président Chinois Xi Jinping. (Image d'illustration)
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GEANT IMMOBILE

6 avril 2026

Et si le vrai vainqueur de la guerre en Iran finissait par être la Chine… ou pas ?

Un mois après le déclenchement des frappes américano-israéliennes, le régime iranien tient encore — et c'est Washington qui commence à accuser le coup en crédibilité. Dans ce vide stratégique, une question s'impose : Pékin, qui observe, calcule et se tait, est-il en train de ramasser la mise ? Rien n'est moins sûr. Décryptage.

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MOTS-CLES

Guerre en Iran , Chine , Etats-Unis , Donald Trump , géopolitique , pétrole , énergie , intervention , Défense , puissances , Moyen-Orient , Pétromonarchies

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Antony Dabila

Antony Dabila est chercheur associé au CEVIPOF (Sciences Po) et à l’Institut d’Etudes de Stratégie et de Défense (Lyon-III-Jean Moulin). Antony Dabila est docteur en sociologie historique du politique, spécialiste des relations internationales, des études stratégiques et des mutations contemporaines des institutions démocratiques face aux recompositions géopolitiques. Il vient de publier L'Echiquier Stratégique : la grammaire de la guerre à travers les âges (Seuil).

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Amy J. Sheer

Amy J. Sheer est professeure agrégée de médecine à l'Université de Floride.

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Philippe Le Corre
 
Philippe Le Corre est chercheur associé à l’IRIS, spécialisé sur le monde chinois et l’Asie du Sud-Est. Depuis octobre 2014, il est chercheur à la Brookings Institution. Il est également un professionnel de la diplomatie publique et des relations interculturelles.

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