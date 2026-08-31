POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundEt si la Grande Muraille de Chine s’étendait à travers l’Europe ?
See image caption
See copyright

WORLD IN MAPS

31 août 2026

Et si la Grande Muraille de Chine s’étendait à travers l’Europe ?

La Grande Muraille de Chine s'étend sur une distance impressionnante de 21 196 kilomètres à travers le nord du pays, ce qui en fait l'une des prouesses architecturales les plus remarquables de l'histoire.

Photo of The World in Maps
The World in Maps Go to The World in Maps page

1 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

Chine , Grande muraille , europe , Architecture

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
The World in Maps image
The World in Maps

Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.

Populaires

1Face aux cyberattaques, l’étonnant retour en grâce des technologies d’hier
2David Lisnard, le candidat libéral que la droite et les médias ne prennent pas encore au sérieux même quand il joue ses universités d'été à guichets fermés
3Nerd Reich : le livre qui fait froid dans le dos en mettant en lumière les aspirations fascistes d’une partie de la Silicon Valley
4La souffrance des enseignants dans une France à côté de la plaque, telle que révélée par l'écrivain (et ancien professeur de Lettres) Yannick Haenel
5Ces déséquilibres macroéconomiques massifs qui nous réservent un aller simple pour une crise financière et politique majeure
6Retraites et dépenses publiques : la lourde erreur de Marine Le Pen sur l’emploi des seniors
7Jordan Bardella & Maria-Carolina s’instagramisent, Nicole Kidman se sex-Tiktokise; Georgina Rodriguez adopte les enfants de Cristiano Ronaldo; Bianca Censori sert la tête de Kanye West sur un plateau, Gigi Hadid gave Bradley Cooper de prosciu-pâtes