WORLD IN MAPS
31 août 2026
Et si la Grande Muraille de Chine s’étendait à travers l’Europe ?
La Grande Muraille de Chine s'étend sur une distance impressionnante de 21 196 kilomètres à travers le nord du pays, ce qui en fait l'une des prouesses architecturales les plus remarquables de l'histoire.
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MOTS-CLESChine , Grande muraille , europe , Architecture
THEMATIQUESCulture
Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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