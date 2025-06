Défense européenne

Et si Donald Trump était en train de pousser l’Europe à gagner une autonomie dont les États-Unis seront les perdants ?

Sous l’impulsion de Washington, les pays européens ont accepté une hausse historique de leurs budgets militaires, avec un objectif fixé à 5 % du PIB d’ici 2035. Si cette montée en puissance est perçue par certains comme une étape vers l’autonomie stratégique de l’Europe, elle cache une réalité plus ambivalente. Entre dépendance industrielle aux armements américains, doutes sur la fiabilité de l’alliance atlantique en cas de conflit majeur, et réveil à bas bruit d’une Europe de la défense, les experts Arthur Kenisberg et Louis Duclos livrent une analyse nuancée. Loin des effets d’annonce, ils rappellent que la dissuasion ne se décrète pas et que l’émancipation militaire du Vieux Continent reste un chantier fragile, long et incertain.