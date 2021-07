Et Mélenchon pleura sous la pluie...

Jean-Luc Mélenchon lors d'un meeting en juin 2021.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le lieu pour son meeting avait été bien choisi. Une jolie bourgade provençale. Enfin, pendant si longtemps confiné, le leader minimo allait pouvoir s'exprimer en plein air. Un exercice qu'il affectionne et qui lui permet de donner toute la mesure de sa verbe tribunitienne.

Or, il pleuvait à verse ce jour-là sur la petite ville. Pas une légère ondée qui rafraîchit avec bonheur l’atmosphère. Non, des trombes d'eau ! Mélenchon et ses admirateurs durent se réfugier dans un gymnase sans les caméras de télévision qui avaient déclaré forfait. Mouillé, très mouillé, le patron de La France insoumise lâcha : « qui aurait pu penser qu'il puisse pleuvoir en juillet ? » Et bredouilla un pathétique : « qu'est-ce qui m'arrive ? ».

Conformément à son enseignement, nous serions tenté de voir dans cette pluie un complot impérialiste, américain ou sioniste. Mais plus sérieusement, nous pensons que ces trombes d'eau sont la métaphore de ce qui arrive à Mélenchon. Sa barque prend l'eau. Et petit à petit, elle s'enfonce. Le naufrage est inéluctable. Un dernier sondage accorde à Mélenchon 7% des voix à la présidentielle. Autant que Yannick Jadot et à peine un point de plus qu'Hidalgo. Un score calamiteux.

L’explication de ce naufrage est à trouver dans les saillies complotistes et les sorties haineuses de Mélenchon. C'est pour ça qu'il coule. Nous nous refusons à lui jeter une bouée.

