CYBERMENACE HYDRIQUE

Et maintenant les cyberattaques iraniennes contre les réseaux de distribution d’eau potable

Les États-Unis ont récemment fait face à plusieurs cyberattaques visant leurs réseaux d’eau locaux, révélant les vulnérabilités d’infrastructures critiques parfois vieillissantes et mal protégées. Et la France ? Si elle n’a pas encore connu d’attaque d’une ampleur comparable, ses réseaux ne sont pas totalement immunisés face à cette cybermenace hydrique.