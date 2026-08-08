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Cyber attaque. (Image d'illustration)
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CYBERMENACE HYDRIQUE

8 août 2026

Et maintenant les cyberattaques iraniennes contre les réseaux de distribution d’eau potable

Les États-Unis ont récemment fait face à plusieurs cyberattaques visant leurs réseaux d’eau locaux, révélant les vulnérabilités d’infrastructures critiques parfois vieillissantes et mal protégées. Et la France ? Si elle n’a pas encore connu d’attaque d’une ampleur comparable, ses réseaux ne sont pas totalement immunisés face à cette cybermenace hydrique.

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MOTS-CLES

cybersécurité , cybermenaces , la France , les Etats-Unis , réseaux d'eau , infrastructures critiques , résilience , sécurité informatique

THEMATIQUES

Sécurité
A PROPOS DES AUTEURS
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Frédéric Mouffle

Directeur général associé du groupe ASK’M / KER-MEUR. Expert en cyber sécurité. Conférencier sur les menaces émergentes, spécialisé dans la sensibilisation auprès des entreprises. Retrouvez le site de Frédéric Mouffle : https://www.kermeur.com/

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