CYBERMENACE HYDRIQUE
8 août 2026
Et maintenant les cyberattaques iraniennes contre les réseaux de distribution d’eau potable
Les États-Unis ont récemment fait face à plusieurs cyberattaques visant leurs réseaux d’eau locaux, révélant les vulnérabilités d’infrastructures critiques parfois vieillissantes et mal protégées. Et la France ? Si elle n’a pas encore connu d’attaque d’une ampleur comparable, ses réseaux ne sont pas totalement immunisés face à cette cybermenace hydrique.
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Directeur général associé du groupe ASK’M / KER-MEUR. Expert en cyber sécurité. Conférencier sur les menaces émergentes, spécialisé dans la sensibilisation auprès des entreprises. Retrouvez le site de Frédéric Mouffle : https://www.kermeur.com/
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