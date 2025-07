The place to be...

Et la nouvelle capitale européenne des milliardaires est…

Portée par des réformes votées en 2025, la Communauté de Madrid aligne un cocktail fiscal rare : 99 % d’abattement sur les transmissions en ligne directe, allègement à 50 % entre collatéraux, neutralisation de l’impôt sur le patrimoine malgré le nouvel impôt national sur les grandes fortunes, et régime « Beckham » qui exonère les impatriés de leurs revenus et biens étrangers. Ajoutés à un coût de la vie raisonnable, à une économie dynamique et à un art de vivre chaleureux, ces atouts font de Madrid la destination privilégiée des grandes fortunes européennes.