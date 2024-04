Et Gabriel Attal liquida tranquillement le en-même-temps macroniste (ou la petite guerre feutrée qui monte entre le Président et le Premier ministre)

Emmanuel Macron et le Premier ministre français Gabriel Attal lors d'une cérémonie officielle le 15 avril 2024.

Gabriel Attal sait que son bail à Matignon est précaire… Les Républicains le menacent d’une motion de censure, et Emmanuel Macron agacé par sa popularité, ne manque pas une occasion pour marquer sa prééminence, même si officiellement tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, et que les commentaires sur d’éventuelles dissensions , « c’est vieux comme le monde »… Mais il n’empêche que le soupçon est installé... Alors, pour le « plus jeune Premier ministre que la France ait connu », l’anniversaire des cent Jours à Matignon était l’occasion rêvée pour « imprimer » un peu plus dans l’opinion, avec ce qui est devenu sa marque de fabrique depuis son passage à l’Education Nationale, l’autorité et la défense de la laïcité. Il a annoncé avec une série de mesures qui, si elles entrent en application, marqueront un tournant dans le traitement de la délinquance des mineurs et dans la lutte contre «l’entrisme islamiste » à l’école, et offriront des outils à ceux qui se retrouvent désemparés face à la montée de la violence des jeunes.

Tristement servi par l’actualité, Gabriel Attal a choisi un lieu devenu symbolique, la ville de Viry-Châtillon,là où un jeune homme de 15 ans a été sauvagement battu à mort parce qu’il parlait librementde tout avec une jeune fille de son âge, pour annoncer « la contre-attaque » de la République et« un sursaut d’autorité ». Et comme il se doit pour une grande occasion, le Premier Ministre a participé à une émission télé taillée sur mesure… Plus de deux heures sur BFM,pour passer en revue tous lesproblèmes du moment. Avec maîtrise.Gabriel Attal n’a pas eu un mot susceptible de faire lever un sourcil à Emmanuel Macron… Il a livré des réponses minimales aux questions sur lapolitique étrangère, domaine réservé, et s’est retranché derrière le secret sur la question des otages détenus par le Hamas.

En revanche s’approprie le plan annoncé, même s’il a assuré que toutesles annoncesdu matin ontété préparées en concertation avec l’Elysée (- la « preuve », Emmanuel Macron avait défloré le sujet de la création d’un «Beauvau de la violence des Jeunes », la veille !), et avec les ministres concernés.Y compris la Ministre de l’Education Nationale qui n’affiche pas un grand allant pour les réformes prônées par son prédécesseur en matière éducative ? Pas sûr !

En revanche, le Garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti a assuré « le service après -vente » ce vendredi sur RTL, pour expliquerles changementsannoncés pour contrer la violence des «jeunes » délinquants… « La culture de l’excuse c’est fini », a annoncé Gabriel Attal qui veut mettre fin à « l’excuse de minorité » pour les mineurs délinquants et veut les faire juger plus rapidement.

Mais c’est l’école qui au centre des préoccupations avec cet « entrisme islamiste », dont le Premier ministre reconnait qu’il prône «les préceptes de la charia ». C’est cet entrisme, qui est à l’origine des deux drames qui ont marqué le pays la semaine dernière, le tabassage d’une jeune femme accusée de « vivre à l’européenne », et surtout le tabassage à mort du jeune Shamsedinneparce qu’il discutait librement avec une jeune fille de son âge ce qui avait l’heur de déplaire à sa famille. Dans ces cas-là, a expliqué le Premier Ministre, relayé par le Ministre de la Justice, l’islamisme deviendra une circonstance aggravante pour la Justice. Un autre volet de cette lutte concerne les parents et «pas seulement celui chez qui vit l’enfant » et la question de la responsabilisation des parents. La question est sur la table depuis les émeutes de juin 2023, à la suite du décès du jeune Nahel, où l’on a vu des mères élevant seules leurs enfants, impuissantes devant la rébellion de leurs enfants. Désormais, les deux parents devront signer un contrat d’éducation avecl’établissement scolaire, et les sanctions subies par les élèves seront mentionnées sur leur Parcoursup. Il est également question de créer des « mesures d’intérêt éducatif », sorte de travaux d’intérêt général pour mineurs. Vaste programme que le Premier Ministre veut concrétiser après une concertation express de dix semaines ; l’échéance tombe juste après les européennes du 9 juin. A ce propos, Gabriel Attal n’a pas échappé à la question : « est-il l’arme anti-Bardella » promise au moment de sa nomination à Matignon ? « Je ne suis pas tête de liste, je ne suis pas chef de parti », cingle-t-il, avant de rappeler qu’il a proposé de débattre avec Marine Le Pen qui a refusé… On a bien compris qu’il laisse ce sujet au Chef de l’Etat qui s’apprête d’ailleurs à prononcer un discours sur le sujet dans les tous prochains jours. Emmanuel Macron qui « n’est pas soumis à une motion de censure », comme il l’a fait observer récemment à un de visiteurs. Au vu des sondages donc qui placent la liste de la majorité en position critique, c’est préférable pour lui…