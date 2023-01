Une vue du passage du gazoduc Nord Stream 2 au Nord de l'Europe.

Les clichés véhiculés sur les pays d'Europe de l'Est sont tenaces.

Pouvez-vous imaginer si les Européens de l'Est parlaient du reste du monde en utilisant les mêmes clichés, stéréotypes et propagande couramment utilisés à leur sujet ?

Comme vous pouvez le voir, l'Irlande est majoritairement pro-Londres. Les zones blanches sont celles où vivent les anglophones et où il n'y aurait pas de résistance à une invasion anglaise.

Une grande partie des États-Unis ont voté pour le parti pro-russe - y compris l'Alaska, qui est historiquement russe de toute façon (l'erreur du tsar Alexandre II). Un référendum sur l'unification avec la Russie organisé sous l'occupation résoudrait les problèmes politiques de l'Amérique.

Comment les pays peuvent-ils s'attendre à être pris au sérieux de toute façon en tant qu'États viables lorsqu'ils élisent un artiste à la présidence ? Vous pensez vraiment que ce simple acteur peut tenir tête à la Russie ?

La Grande-Bretagne n'a jamais été une puissance impériale car, comme vous pouvez le voir, elle n'a jamais participé à la colonisation de l'Europe de l'Est. Elle a juste dû mener des guerres défensives ailleurs, ce qui ne compte pas car cela a permis de développer des colonies.

Ce sont des États artificiels qui doivent leur existence à la Grande-Bretagne, mais ils sont simplement confus car ils forment vraiment un peuple frère avec les Britanniques. Nous devons respecter la sphère d'influence historique de la Grande-Bretagne.

Malheureusement, il y a encore des "faucons" dans ces endroits qui adoptent la position "radicale" selon laquelle leur souveraineté doit être respectée et que des actes comme le génocide doivent cesser.

Plutôt que d'écouter les gens qui vivent réellement dans des pays qui ont obtenu leur indépendance de la Grande-Bretagne, il est plus important que nous comprenions la mystérieuse âme britannique.

De toute évidence, les Anglais ont le droit de protéger les anglophones à travers le monde anglais de la manière qu'ils le souhaitent.

Ces gens n'ont pas d'agenda de toute façon. Toute décision qu'ils prennent aujourd'hui [non dans l'intérêt de leur grand voisin / ancien dirigeant impérial] devrait plutôt être attribuée aux Européens de l'Est comme une révolution de couleur soutenue par l'étranger.

En parlant de révolutions de couleurs soutenues par l'étranger…

« Cancel culture ! »

Encore une provocation !

L'Algérie opprime ses francophones !

La France a en fait un droit souverain légal de transporter des marchandises sanctionnées par voie terrestre à travers les pays d'Amérique du Sud en toutes circonstances jusqu'à son enclave [sic]. Sinon, il peut révoquer l'indépendance de ces pays. Pourquoi commencer la Troisième Guerre mondiale sur le Suriname ?

Cette région en rouge a connu des épisodes de violence au cours des mille dernières années, donc tout problème ou conflit là-bas aujourd'hui n'est qu'un ancien conflit tribal compliqué [même lorsqu'un agresseur les a envahis de manière flagrante]. Comment pouvons-nous nous impliquer alors qu'ils ont cette histoire ?

Ces pays en rouge ont des extrémistes au sein de leur population et doivent donc être dénazifiés de toute urgence [indépendamment du fait qu'il s'agisse d'une démocratie moderne où les extrémistes n'ont pas pu être élus et le pays qui dénazifie a un extrémisme épidémique et institutionnalisé].

Ces pays en rouge ont connu une sorte de crise politique, qui nécessite évidemment une intervention militaire de son [grand voisin ou ancien dirigeant impérial]… [même lorsqu'il l'a délibérément générée].

Ils auraient dû simplement respecter les traités internationaux avec [leur grand voisin / ancien dirigeant impérial]… [même si tout cela tend à confirmer que ce pays doit respecter sa souveraineté].

La Suisse est totalement encerclée par l'Allemagne et ses mandataires, des États fantoches. Comment pouvons-nous nous attendre à ce que l'armée suisse reste pacifiquement à l'intérieur de ses frontières dans ces circonstances ?

Regardez comme le territoire de l'Union européenne s'est rétréci. Comment ne pas s'attendre à ce que cette humiliation par des provocateurs débouche sur un conflit militaire ? L'UE ne fait que rétablir ce qui est historiquement son territoire.

Ce type est évidemment un espion estonien.

La France a été fondée en 1944 lorsqu'elle a obtenu son indépendance au milieu de l'effondrement de l'empire nazi et a commencé son expérience en tant que démocratie indépendante. (Toute histoire antérieure de leur statut d'État et de sa continuation dans le droit international pendant l'occupation peut être ignorée).

Et n'oubliez pas de toujours définir les pays par leur occupation précédente, même si cela n'est même pas pertinent pour le sujet.

Le petit État anciennement-nazi de Belgique a été éliminé lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022.

L'Europe de l'Ouest abrite de nombreux expatriés d'Europe de l'Est qui restent souvent temporairement, mais il y a toujours une importante fuite des cerveaux alors que les immigrés d'Europe de l'Ouest se déplacent vers des endroits où la croissance économique est plus rapide au cours des dernières décennies, comme l'Europe de l'Est.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le monde, rappelez-vous, n'écoutez pas les journalistes locaux mais plutôt les correspondants basés à 1000 km dans la capitale d'un grand pays voisin qui se sont trompés à 100% sur les développements majeurs au cours des dernières décennies.

Le Danemark est situé aux portes de l'Allemagne. Lorsque ses troupes mènent des exercices réguliers n'importe où dans le pays, c'est « à la frontière allemande ». Je pense que "Danemark" se traduit en fait par "Terre frontalière allemande".

Les locuteurs des langues minoritaires ont tous une vision du monde unique, qui peut être facilement résumée sans même leur parler. Ce n'est pas comme s'ils avaient des identités complexes, des expériences de vie différentes, des compétences multilingues et des décennies de mélange et d'intégration.

Et, bien sûr, les guerres ne sont pas vraiment menées par une armée d'invasion contre un pays envahi. C'est vraiment une guerre par procuration menée par [quel que soit le pays que vous estimez avoir une agence qui soutient le pays envahi].

L'Angleterre et l'Allemagne sont des peuples frères car ils parlent tous les deux des langues germaniques. Leur « bataille d'Angleterre » fraternelle en 1940 aurait pu être évitée si nous avions simplement rappelé aux deux camps qu'ils sont frères.

Atlantico : Selon vous, quels sont les principaux clichés utilisés par les pays d'Europe occidentale à propos de l'Europe de l'Est ? D'où viennent ces stéréotypes ?

Bad Baltic Takes : Ces perceptions de l'Europe de l'Est sont principalement façonnées par l'impérialisme russe dans ses diverses incarnations. La Russie n'a pas accepté son passé impérial, mais continue à se comporter comme une puissance impériale. Partout dans le monde, cependant, l'impérialisme russe n'est pas toujours traité aussi sérieusement que l'impérialisme historique de l'Occident. C'est en partie parce que son empire s'étend chez ses voisins plutôt que par des bateaux outre-mer. Mais les gens qui connaissent l'impérialisme ne se soucient vraiment pas du mode de transport utilisé par leurs colonisateurs. Du XXe siècle à nos jours, l'impérialisme russe s'est poursuivi, mais sous une forme renommée et avec l'ajout de la guerre de l'information pour le justifier par de faux récits. Nous sommes censés croire que les voisins de la Russie étaient ceux qui planifiaient une sorte d'attaque par coïncidence, toujours au moment où l'armée russe s'était amassée à leurs frontières. Un vote d'annexion truqué suit alors l'invasion.

Dans une certaine mesure, cette version russe de l'histoire a été trop facilement acceptée par certains en Occident.

L'une des explications remonte à la Seconde Guerre mondiale. En Europe de l'Est, le pacte nazi-soviétique, au sein duquel les deux puissances totalitaires ont convenu de découper l'Europe de l'Est, a déclenché la Seconde Guerre mondiale. En Russie, ce fait est fortement censuré. La Seconde Guerre mondiale semble n'avoir commencé que lorsque les nazis les ont attaqués. En Occident cependant, le pacte n'est pas aussi bien compris. Mais pour une grande partie de l'Europe de l'Est, la guerre s'est terminée par la même occupation soviétique qu'ils avaient initialement convenue avec les nazis.

Cela nous amène à l'actualité récente, où les récits russes excusant son impérialisme en Europe de l'Est ont été trop largement acceptés pendant trop longtemps. Pour certains, c'est comme si le règlement post-Seconde Guerre mondiale pour respecter la souveraineté et le droit international ne s'appliquait pas ici.

Mais la situation évolue. La Russie est revenue à un impérialisme flagrant avec son invasion brutale de l'Ukraine et l'Europe - comme beaucoup de pays dans le monde - est plus unie que jamais pour comprendre que cela n'est pas acceptable.

Je ne m'attendais pas à ce que cette publique sur Twitter ait autant de succès comme cela a été le cas. Beaucoup de gens en Europe de l'Est pourraient vraiment s'y identifier. Plus encourageant cependant, j'ai reçu des réponses incroyables de personnes du monde entier qui ont révélé que cela avait changé leurs perceptions. Ce qui est également intéressant, c'est qu'il n'a reçu presque aucune réponse des trolls habituels soutenant la Russie. Je pense que c'est parce qu'ils aiment entraîner les gens dans un va-et-vient de débat furieux et qu'ils ne savent donc pas vraiment comment répondre à l'humour, surtout quand il est basé sur le fait que nous devrions tous être unis contre l'impérialisme sous toutes ses formes et partout à travers le monde.

La dernière plaisanterie du fil était que les gens devraient écouter les correspondants basés à Moscou afin de comprendre l'Europe de l'Est (dont beaucoup ont dit qu'il n'y avait aucun moyen que la Russie envahisse l'Ukraine).

En réalité, la meilleure façon de lutter contre ces perceptions est d'écouter les voix locales et de contribuer à les amplifier. Il en est de même partout à travers le monde.

