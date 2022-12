Bernard-Henri Lévy aurait été la cible d'un projet d’assassinat par le régime iranien.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Bernard-Henri Lévy a mauvaise presse. Et souvent très mauvaise presse. On lui reproche un supposé m’as-tu-vu. Sa façon de se mettre en avant. De relayer, films et photos à l’appui, ses actions. Et l’on brocarde sa chemise blanche largement ouverte sur son torse.

C’est ainsi et taper sur le philosophe est un sport qui connaît un franc succès. Depuis plusieurs dizaines d’années, Bernard-Henri Lévy est sur tous les fronts et de toutes les causes.

Il est allé à Sarajevo entraînant Mitterrand dans son sillage. Il s’est rendu en Libye où la population s’était soulevée contre Kadhafi. Il est allé en Irak, revêtu d’un gilet par balles, pour se tenir aux côtés des Kurdes. Last but not least, il combat avec force et acharnement les assassins de l’Etat islamique.

Il s’est rendu à Kiev sur la place Maïdan pour soutenir les manifestants qui exigeaient le départ de leur satrape pro-russe. Plus récemment, il est allé une nouvelle fois en Ukraine : à Marioupol avec les hommes du bataillon Azov. Il combat depuis des années le régime obscurantiste des mollahs. Toutes ces causes sont de justes causes : forcément ça énerve ! Alors on s’acharne sur sa chemise blanche et on se gausse de ses engagements.

Pour le régime d’Ali Khamenei, il est l’homme à abattre. Une fatwa a été mise sur sa tête. Le régime iranien a deux spécialités, les centrifugeuses qui fournissent de l’uranium enrichi et l’assassinat.

On assassine en Iran et aussi à l’étranger. Le Washington Post, puisant aux meilleures sources (les services de renseignement américain et canadien), a consacré une enquête très fouillée aux activités des tueurs iraniens.

Ces derniers traquent les opposants réfugiés à l’étranger pour les tuer ou les enlever. Bernard-Henri Lévy a été l’une de leurs cibles. L’attentat a été heureusement déjoué. Pour conclure, qu’il nous soit permis de considérer qu’un homme que les mollahs veulent tuer ne peut être entièrement mauvais…

