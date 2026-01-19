L’incroyable imposture du Fakir Birman, de Olivier Cariguel
ATLANTI-CULTURE
19 janvier 2026
Essais : L’incroyable imposture du Fakir Birman, de Olivier Cariguel
L’art d’exploiter la crédulité humaine… Une enquête très approfondie à propos d’un escroc resté dans l’Histoire des Années 30
2 min de lecture
0:00min
100%
100%
Vu sur:Culture-Tops
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Paul Sordet est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Paul Sordet est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).