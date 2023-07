Espagne : le gouvernement Sanchez se fait prendre en flagrant délit de mensonges dans la dernière ligne droite avant les élections

Le Premier ministre espagnol et candidat du Parti socialiste espagnol (PSOE), Pedro Sanchez, prononce un discours lors du rassemblement de clôture de la campagne à Getafe, le 21 juillet 2023.

La Commission européenne a confirmé que les péages routiers étaient bien inclus dans le plan du gouvernement espagnol associé à la réception des fonds européens Next Generation, ce que l'administration Sánchez a nié à plusieurs reprises.

Le spectre des routes à péage dans tout le pays suivra probablement le président espagnol Pedro Sánchez aux urnes dimanche pour les élections générales du pays.

Malgré ses récents démentis, son gouvernement envisage en effet de faire largement péage les autoroutes dans le cadre de son plan financier soumis à Bruxelles en échange des fonds européens Next Generation. La Commission européenne a confirmé jeudi ce que le gouvernement a qualifié de mensonges de la part de ses opposants politiques.

"Nous comprenons que le plan espagnol fait référence à un mécanisme de paiement pour l'utilisation des routes qui commencera en 2024 conformément au principe de" celui qui pollue paie "", a déclaré le porte-parole économique de la Commission, Veerle Nuyts, lors d'une conférence de presse jeudi.

La question d'un paiement à l'usage ou d'un péage général sur les routes plane sur l'Espagne depuis des années, que ce soit comme mesure environnementale ou comme moyen de faire face à une lourde dette publique. C'est devenu un enjeu électoral le 10 juillet, lorsque le principal candidat à la présidence, Alberto Nuñez Feijóo, chef du parti de centre-droit Partido Popular, a soulevé la question devant Sánchez lors d'un débat télévisé. Sánchez a catégoriquement nié que son gouvernement avait l'intention de péage les routes.

Néanmoins, une semaine plus tard, le directeur de la Direction générale de la circulation (DGT), Pere Navarro, a révélé lors d'une interview à la télévision espagnole que le gouvernement envisageait bien de péage les autoroutes du pays à partir de 2024.

"Ce que je peux vous dire, c'est que l'année prochaine, par imposition de Bruxelles, nous devrons mettre des péages, Bruxelles nous l'exige", a-t-il déclaré.

La ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Agenda urbain, Raquel Sánchez, a alors « catégoriquement » démenti cette affirmation dans des déclarations à la presse, et Navarro est ensuite revenu sur ses déclarations.

Cependant, jeudi, la Commission européenne a confirmé que les péages routiers étaient bien inclus dans le plan du gouvernement espagnol associé à la réception des fonds européens Next Generation.

La déclaration préjudiciable intervient un jour après un débat final entre les candidats à la présidentielle.

Le débat a eu lieu mercredi soir 19 juillet, mais seulement entre trois des candidats. Il manquait notamment le vainqueur le plus probable des élections, Feijóo. Il a refusé de participer au débat organisé par la chaîne de télévision financée par l'État RTVE, laissant l'actuel président socialiste Pedro Sánchez, l'actuelle deuxième vice-présidente Yolanda Diaz du parti néo-communiste Sumar et le chef de VOX Santiago Abascal s'affronter sur leurs points politiques et postes de direction potentiels.

Feijóo est sorti vainqueur du débat du 10 juillet qu'il a tenu avec seulement Sánchez. La semaine suivante, les porte-parole de tous les partis nationaux inscrits au scrutin débattent.

Feijóo a refusé de se joindre au débat final au motif qu'il s'agissait d'un combat injuste car les deux partis nationalistes-séparatistes sur lesquels Sánchez s'est appuyé pour obtenir un soutien politique au parlement n'étaient pas invités. Avec seulement les quatre partis présents – les deux principaux partis centristes du pays et les deux grands partis suivants respectivement à droite et à gauche – le format aurait pu présenter plus d'inconvénients que d'avantages au Partido Popular, qui est actuellement en tête. Comme les résultats des élections sont prédits en ce moment, les deux principaux partis devront chercher du soutien pour former un gouvernement. Alors que Sánchez a clairement indiqué qu'il formerait un autre gouvernement de coalition avec la gauche Sumar et le soutien des partis nationalistes, le PP est resté ferme dans son espoir de gouverner seul, mais sans rejeter la possibilité d'une coalition avec VOX.

Au cours du débat, Diaz et Sánchez ont déjà formé une coalition claire, bien qu'encore non officielle. Si Feijóo avait été présent, il aurait été dans la position délicate de résister au fait d'être catalogué pour donner l'impression de former un bloc de droite avec VOX tout en devant, comme on pouvait s'y attendre, repousser les attaques d'Abascal ou des questions directes sur une coalition PP-VOX.

Le débat a de toute façon été peu suivi. Avec environ 4 millions de téléspectateurs, c'était le débat télévisé le moins regardé de l'histoire du pays. Les médias espagnols sont divisés sur qui en est sorti vainqueur ; Les élections de dimanche seront le véritable test.

