Entre paranoïa, antisémitisme et taqiya : le jeu dangereux des représentants des musulmans

Des fidèles quittent la Grande Mosquée de Paris après la prière du vendredi midi, le 13 octobre 2023, où le recteur Chems-Eddine Hafiz a prononcé un sermon sur la situation au Moyen-Orient.

Atlantico : "Où sont les 1200 actes antisémites qu'il y a en France ?" La sortie de l'imam de la grande mosquée de Paris, Abdelali Mamoun, fait scandale. Tout comme celle de Chems Eddine Hafiz lundi. Le grand recteur de la mosquée de Paris a déclaré qu'il "aurait fallu faire une marche de lutte contre le racisme et non contre l'antisémitisme". Comment analyser ces propos ?

Mohamed Louizi : Il y a plusieurs niveaux d’analyse que l’on peut avoir face à de tels propos, qui sont pour le moins irresponsables mais guère étonnants. Les deux propos participent conjointement à faire diversion et galvaniser les fidèles, en flattant les passions tristes par une dose de victimisation, doublée d’une dose de complotisme à l’état pur. Hier, on a douté du 11 septembre, aujourd’hui on alimente le soupçon autour de l’explosion du nombre des actes antisémites. Je mets en exergue deux niveaux d’analyses, deux continuités :

Le premier, et vous faites bien de préciser dans votre question que cet imam et ce recteur représentent, chacun sur un créneau particulier, la prénommée «grande mosquée de Paris» qui n’est, en réalité, que l’autre voix de la diplomatie religieuse et du soft power religieux du pouvoir politique et militaire algérien. De Paris, elle n’a que le nom. J’ose affirmer que cette mosquée à plus de pouvoir d’influence que l’Ambassade d’Alger à Paris. Tout le monde connait le nom du recteur, rares sont ceux qui connaissent le nom de l’ambassadeur. Il est toujours intéressant de préciser qui parle ? et à partir de quelle posture ? L’imam comme le recteur, chacun avec ses mots, expriment d’abords les positions du régime algérien. A ce titre, ils ne peuvent être que les porte-voix d’une vision, d’une orientation et d’un vocabulaire qui ne doivent strictement rien au hasard. Je rappelle que le recteur était, et peut être, est-il toujours l’avocat de l’Etat algérien à Paris ? Quant à l’imam, comme tous les imams des mosquées algériennes implantées sur le territoire français, ils sont des salariés de l’Algérie. Par conséquent, quand on connaît la position du président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui refuse toute normalisation des relations avec Israël, qui refuse aussi de qualifier le Hamas de terroriste et qui dit que «ce qui se passe à Gaza est un véritable crime de guerre», ses salariés et avocat ne peuvent aller à l’encontre de cette position. Cette mosquée fait de la politique. On constate ici une continuité politique manifeste.

Le deuxième niveau d’analyse concerne la continuité de la doctrine religieuse de cette mosquée. On aime décrire cette mosquée et ses antennes en province comme porteuses d’un islam qui serait «modéré». Je ne partage pas cet avis. L’islam de cette mosquée est, à l’image de l’islam de toutes mosquées en France, puise sa doctrine et ses dogmes du même substrat idéologique sunnite ancestral qui, depuis les origines porte en lui tous les volets qui fracturent notre société et fragilisent l’héritage des Lumières et de la modernité. Un islam incompatible avec les valeurs de la France et les lois de la République. Le recteur Chems Eddine Hafiz n’avait-il pas organisé en 2021 un concours, adressé aux jeunes, de mémorisation des fameux «40 hadiths nawawi» de Mahomet parmi lesquels on trouve des hadiths qui condamnent à mort l’apostat, qui appellent au jihad armé, etc. ? Je ne parlerai pas ici des liens factuels que le recteur actuel et son prédécesseur ont tissésavec les Frères musulmans. A chaque fois ces derniers étaient en difficulté, le recteur de la mosquée algérienne à Paris est allé à leur secours. Les partenariats entre cette mosquée et le réseau frériste en France sont solides et multiples et ne concernent pas uniquement le volet de la formation des imams, par exemple.

Cette continuité doctrinaire se manifeste aussi sur des sujets comme l’antisémitisme. On raconte que le premier recteur de cette mosquée aurait sauvé des juifs lors de la Seconde guerre. Toutefois des historiens, sur la base des archives de l’époque, avancent d’autres preuves qui fragilisent ce récit fantasmé. Dans Les musulmans et la machine de guerre nazie, l’historien David Motadel apporte un autre éclairage sur ce passé, voire sur ce passif. On y apprend, par exemple, que lorsque le prétendu mufti de Jérusalem, cheikh Amin al-Husseini, qui était proche d’Hitler et qui mobilisait les musulmans contre les juifs, avait fui l’Allemagne le 7 mai 1945, en passant par la Suisse, il a trouvé refuge durant presque une année en région parisienne. Le recteur de la mosquée de Paris, de l’époque, avait organisé un festin en l’honneur du mufti à l’occasion de l’Aïd ! «La mosquée de Paris» avait mobilisé un cuisinier pour préparer les repas du mufti. Je rappelle aussi que l’année dernière un imam algérien prêchant à Toulouse, Mohamed Tataiat, affilié à la mosquée de Paris, avait été condamné à quatre mois de prison avec sursis pour un prêche antisémite par la Cour d’appel de Toulouse. On constate ici une continuité religieuse manifeste promouvant un islam obscurantiste mais sous des couches de maquillage qui ne dupent personne.

Que dit le Coran concernant les juifs ?

Ghaleb Bencheikh : C’est écrit dans le livre de l’islamologue israélien, Meir Bar-asher et je fais mienne son analyse. Dans le Coran, dans la phraséologie coranique, il y a trois catégories :

- Les fils d’Israël

Quand les passages du Coran parlent des Juifs d'Israël, c'est dithyrambique, c'est élogieux, c'est laudatif. Ce sont des termes extrêmement positifs. Il y a même une injonction faite à quiconque entend le Coran et qui le considère comme parole de Dieu, de suivre l'exemple des fils d'Israël. L'appellation fils d'Israël est extrêmement élogieuse.

- Ceux qui se judaïsent

C’est la deuxième catégorie. Ça reste plutôt neutre. Par exemple, le verset 62 de la sourate est un chapitre qui parle des croyants au sens « mahométan », c’est-à-dire les primo musulmans qui sont les juifs, les chrétiens, les sabéens, les nazaréens… Ce verset indique qu’ils n’éprouveront nulle crainte ni tristesse.

- Les juifs

C’est le troisième cas. Dans le Coran, on parle des juifs de Médine. Pas des juifs d’une manière universelle ou d’une manière intemporelle. Le Coran parle des Juifs de Médine parce qu’il y a eu des conflits entre la jeune communauté musulmane à Médine naissante après l'hégire et trois tribus juives. Un conflit qui n’est ni conjoncturel, ni contingent. La tribu Médine, ça concerne une période circonscrite dans le temps et dans l'espace. Ces juifs sont présentés d’une manière dure dans le Coran.

L’ennui aujourd’hui c’est que des imams autoproclamés par les islamistes ont une lecture universelle, intemporelle et métahistorique.

Vous avez travaillé sur les réseaux salafistes qui gangrènent les mosquées françaises. Qui finance les mosquées en France ?

Mohamed Louizi : Il y a diverses sources de financement, endogènes et exogènes. Dans la première catégorie, concernant les mosquées sous la houlette de certains états, comme l’Algérie, la Turquie et le Maroc, ces états financent de différentes manières ces mosquées. Concernant les autres mosquées, le financement endogène trouve sa source principale dans les cotisations mensuelles des fidèles et dans leurs dons lors des occasions des fêtes, des vendredis et du Ramadan. Cette part couvre principalement les dépenses et les charges quotidiennes de la structure. Certaines activités proposées par les mosquées peuvent générées quelques bénéfices. Aussi, certaines mosquées développent des activités immobilières, achètent des maisons et des appartements et les louent à des particuliers. Les loyers sont ensuite versés à la mosquée qui tente de pérenniser par de telles activités son modèle d’autofinancement. Dans certains cas, des mosquées, notamment frériste, créent autour de la mosquée une ribambelle d’associations dites « culturelles » et « sportives », s’adressant aux jeunes et aux étudiants, et à ce titre, elles bénéficient de subventions publiques, mairies, CAF, et détournent ainsi la loi 1905.

Toutefois, l’expansion des mosquées et la construction des mosquées-cathédrales cherchent depuis les années 80 des sources exogènes, notamment des financements venants des pays du Golfe, principalement le Qatar, le Koweït et l’Arabie Saoudite, via des mécènes, des Fonds de dotation ou via la Ligue Islamique Mondiale. Ces financements étaient et sont opaques. Parfois ils sont le fruit d’un montage financier très sophistiqué comme le démontre, preuves à l’appui, l’enquête Qatar Papers de Georges Malbrunot et Christian Chesnot. Qui dit financement, dit influence idéologique et politique. Aujourd’hui l’Etat français tente de mettre l’ordre sur ce terrain mais il y a encore beaucoup à faire. On ne peut que regretter que la loi Séparatisme de 2021 n’ait pas interdit formellement tout financement étranger.

Quid du CFCM ?

Mohamed Louizi : Ce machin existe-t-il toujours ? Je dis cela car, il y a deux ans, le ministre de l’Intérieur avait annoncé sa mort. On attendait l’acte de décès, pourtant force est de constater qu’il est toujours là. Déjà sa création était une erreur, voire une faute politique car le pouvoir en 2003 y avait intégré les intégristes, en particulier les Frères musulmans. Le malheur de la France trouve aussi ses racines dans ce moment d’errance politique et de naïveté coupable. Certains pensaient à tort, par de telles artifices, pouvoir domestiquer les islamistes et moderniser l’islam. Vingt ans plus tard, on constate, effaré, qu’ils ont ouvert la voie à l’ensauvagement islamiste de la société et l’islamisation de la modernité, à la destruction de la démocratie.

De quelle manière les islamistes utilisent-ils le Coran à leur avantage?

Ghaleb Bencheikh : L'islamisme radical extrémiste, la politisation de l’islam, a commencé par le fait de considérer le Coran comme la constitution d’un l'Etat moderne. C’est une escroquerie morale et intellectuelle terrible !

Depuis 1948, il y a une instrumentalisation du Coran en extrayant, hors contexte, les passages concernant les juifs de Médine uniquement pour en donner une mauvaise lecture. Ce que les gens ne savent pas c’est que le Coran ne se veut rien d’autre que le continuateur de la Torah et de l’Evangile. Un musulman ne mange pas de porc parce que les juifs n'en mangent pas. On oublie ces choses-là.

Nous avons le même Dieu, mais pas le même prophète. Les musulmans reconnaissent aisément Moïse et Jésus comme des prophètes de Dieu. Les différences sont d'ordre doctrinal, d'ordre théologique. Elles ne sont pas sur l'éthique du monothéisme ou l'enseignement abrahamique comme le « tu ne tueras point ». Un musulman ne peut pas être musulman s'il ne reconnait pas l'enseignement de Jésus.

L’Islamisme politique est une manipulation. C’est le défi auquel sont confrontés les théologiens musulmans.

Gérald Darmanin a appelé à une meilleure organisation de l'Islam de France. Est-ce seulement possible ?

Mohamed Louizi : Je pense qu’il s’agit là de la énième fuite en avant. Il n’y a pas et il n’y aura jamais d’ «islam de France», encore moins d’«islam français» bien qu’il y ait des Français de confession ou de culture musulmane.

Cette obsession de l’Etat, depuis plus de trente ans, de vouloir organiser l’islam me semble être inversement proportionnelle à la capacité de l’Etat à dire la loi, toute la loi, rien que la loi et à la faire respecter par les islamistes. Pierre Joxe n’a pas réussi. Jean-Pierre Chevènement n’a pas réussi. Nicolas Sarkozy n’a pas réussi… Winston Chitchit aurait dit : «Le succès, c'est se promener d'échecs en échecs tout en restant motivé.» Gérald Darmanin tente des choses mais face à lui, il y a toujours l’hydre des Frères musulmans soutenue par le recteur de la mosquée algérienne à Paris et par le prince qatari du PSG.

Et quand bien même il y aurait une possibilité de mettre en place quelque chose, elle n’aura jamais l’adhésion des Français musulmans et sera marginalisée et sans aucun impact, sans aucune légitimité puisqu’il n’y a pas d’église en islam. Elle n’aura aucune légitimité auprès du fidèle lambda. L’Etat doit abandonner cette ambition. Et puisque l’Etat n’a pas vocation à dire la foi, il doit domestiquer l’islam par la force de la loi. La République doit désarmer Allah.

Pourquoi les musulmans modérés ne peuvent pas porter leurs voix individuelles en public ?

Ghaleb Bencheikh : Leur voix ne porte pas pour deux raisons. La première, c'est que l’islamisme est davantage présent dans le monde sunnite que chiite, même si depuis Khomeini on a un radicalisme d’obédience chiite. Dans le monde sunnite, il n’y a pas d’autorité centrale comme le souverain pontife. Il n’y a pas de structure cléricale. Pas d’organisation. La deuxième, c’est que n'importe qui fait n'importe quoi. On met de la lumière sur des imams autoproclamés, des imams YouTube, des organisations terroristes d'Al Qaïda, de Daesh, etc. Et ce sont ces ultras qu'on entend. La parole juste, tranquille, apaisée, savante, demeure inaudible. Un musulman modéré, on ne l'entendra pas. Dans certains cas même, on lui dénie le fait d’être musulman. On lui dit qu’il est dans la dissimulation (taqiya). Il faudra du temps pour cette parole juste et apaisée puisse irriguer les familles musulmanes et le reste de la société. Les musulmans sont des êtres humains. Ils sont, eux aussi, horrifiés par ce qui s'est passé le 7 octobre. Le massacre des innocents touche tout le monde.

Les musulmans qui ont défilé dimanche contre l'antisémitisme, sont-ils en rupture avec leurs instances représentatives ?

Mohamed Louizi : Les Français musulmans ordinaires ou ceux qui se définissent de la sorte sont, me semble-t-il, comme tous les autres Français de par leur diversité sociologique et socioéconomique, de par leur rapport à la pratique religieuse ou pas, ainsi que de par leurs préoccupations du quotidien. Quand l’attentat islamiste du 7 octobre 2023 a eu lieu en Israël, l’onde de choc les a atteints aussi. La partie militante et activiste parmi eux, travaillée par un antisémitisme décomplexé, dogmatique et doctrinaire s’est mobilisée et continue à l’être partout sur les réseaux sociaux et à proximité des machines à café, animée par la fatwa des oulémas fréristes. Mais il y a aussi une partie, plutôt insensible aux discours islamistes et à ses revendications mais qui brillent hélas par son silence assourdissant, par crainte des pressions sociales et des représailles. La toute petite minorité qui a pu se mobiliser lors de la Marche contre l’antisémitisme est la même qui a marché le 10 et le 11 janvier 2015 en s’affirmant «Je suis Charlie». Oui, elle est en rupture avec les prétendues instances représentatives et elle est en phase avec le récit français et les valeurs de la République. Notre défi à nous tous est comment amener cette catégorie à rester dans la République et à éliminer le danger islamiste qui tente, par tous les moyens, à la rallier à sa cause ou à la neutraliser sans scrupule. Cette catégorie doit incarner la France, prendre son destin en main, et accomplir les devoirs de la citoyenneté coûte que coûte. La peur n’évite pas le danger. La lâcheté, non plus.