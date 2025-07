Le choix et la transparence

Enseignement supérieur : de la transparence pour un vrai libre choix

Massification du « bac pour tous », universités engorgées, marketing agressif de certains établissements privés et dérives dans l’apprentissage : le paysage post-bac s’est embrouillé au détriment des lycéens. Une initiative législative propose de muscler Parcoursup pour n’y référencer que les acteurs reconnus, d’assortir le financement de l’apprentissage à des critères de qualité stricts, et d’interdire des pratiques commerciales comme les droits de réservation anticipée. En renforçant l’information et la responsabilité de chaque partie prenante, le texte entend garantir un choix éclairé, assainir les flux financiers et libérer universités et grandes écoles pour qu’elles retrouvent un rang international à la hauteur de la France.