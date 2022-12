Des éoliennes de la compagnie d'électricité SEV sont photographiées dans le détroit de Vestmannasund sur l'île de Streymoy, près de Torshavn, le 10 octobre 2021, dans les îles Féroé.

Atlantico : Le projet de loi sur l’accélération de la production des énergies renouvelables du gouvernement est arrivé à l’Assemblée. Visual capitalist a publié une cartographie des prix de l'énergie dans le monde, par pays, en 2022. Le Danemark a l’énergie la plus chère au monde. Pourquoi ?

Damien Ernst : Il faut préciser que ces chiffres datent de mars 2022, moment où nous n’étions pas encore au niveau de prix que nous connaissons actuellement en Europe. Mais il est vrai que la valeur pour le Danemark, avec ses 0,46 € /KWh, soit 400 € du MWh, est un prix standard pour le pays, mais c’est là où l’électricité est la plus chère au monde. On voit bien qu’il y a un problème européen puisque nous arrivons à des chiffres 3 à 5 fois supérieurs au reste du monde. Donc on peut se poser la question de qu’avons-nous fait pour que les ménages paient autant pour leur consommation ? Et pourquoi n’arrivons-nous pas à avoir les mêmes prix qu’ailleurs ? Tous les subsides au renouvelable, au Danemark, ont in fine été payés par les consommateurs. Il y a un vrai problème de l’Europe de l’Ouest.

Le paradoxe est que le Danemark est aussi le champion du monde de l’éolien…

Ils ont investi très tôt dans le renouvelable, à des prix insensés. Aujourd’hui ils paient cette erreur. Ils ont aussi fait l’erreur de fermer leur parc. Ce qu’il faut, c’est comprendre pourquoi les citoyens paient si cher pour leur électricité en Europe. Il n’y a pas de raison qui justifient vraiment ces prix excessifs de l’Europe de l’Ouest. Nous avons payé trop cher nos énergies renouvelables, nous avons fait l’erreur de dépendre du gaz, russe, notamment. Nos structures de marchés, complexes, conduisent à des prix élevés et une faible efficacité. Cela doit conduire l’Europe à interroger ce qu’elle a fait en libéralisant le marché de l’électricité.

Derrière le Danemark, on retrouve l’Allemagne et la Belgique. Ces pays ont été trop vites, ils ont payé trop cher le renouvelable et en même temps ont coupé leur filière nucléaire. La seule différence, c’est que le Danemark a su, a minima, voir émerger un nouveau champion industriel, la compagnie Vestas, dans le secteur des énergies renouvelables. L’Allemagne et la Belgique ne font que payer cher. A vouloir tout le temps faire le bien, l’UE se retrouve à dépenser des sommes importantes dans le vide.

Peut-on y faire quelque chose ?

Il faut éviter les erreurs du passé. Si on construit du renouvelable, cela doit se faire à bas prix. Il faut repenser la manière dont les marchés sont organisés. Et faire l’inventaire de qui paye quoi ? Il faut arriver à une politique énergétique basée sur les coûts. D’autant que depuis ces chiffres, la situation des prix s’est grandement aggravée.