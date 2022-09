En ce jour de rentrée scolaire pensons à Samuel Paty…

Samuel Paty était l’honneur de l’Education nationale.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Il est mort parce qu’il avait commis le crime de penser. Il a été égorgé puis décapité car il estimait qu’il y avait plus à prendre chez Victor Hugo, Arthur Rimbaud et Apollinaire que dans le Coran. Oui, pensons à lui !

Pensons aussi à toutes ces enseignantes qui n’osent plus venir en jupe à l’école de crainte qu’on leur dise : « meuf je vais te niquer ». Oui pensons à elles !

Pensons également à tous les gamins juifs qui ont dû déserter les établissements scolaires du 93 où on les traitait de « sales youpins ». Oui, pensons à eux ! Et n’oublions pas Mila qui ne peut plus être scolarisée en France.

Pensons à tous ces enseignants empêchés d’enseigner par les racailles qui sont dans leurs classes. Essayons de comprendre pourquoi ils se sentent obligés de donner de bonnes notes aux pires des cancres car sinon leurs parents viennent les frapper. Oui pensons à eux !

Pensons à tous ces profs qui ont rendu leur tablier car l’enseignement est devenu un foutu métier et un métier foutu. Il en manque 4.000 pour cette rentrée. Oui pensons à eux !

Pensons enfin à Pap Ndiaye qui va faire de nos écoles des laboratoires de la diversité, de l’indigénisme et du décolonialisme. L’Education nationale est agonisante : il l’achèvera.

À Lire Aussi

L’imam Hassan Iquioussen est en fuite : il est pourtant facile à trouver !