En (presque) exclusivité pour vous : le premier point du programme de Mélenchon. Il veut supprimer le Nutella

Photo prise le 28 juin 2010 à Strasbourg d'un pot de Nutella et d'une baguette de pain. La célèbre pâte à tartiner de Ferrero serait dans le collimateur de l'Union européenne qui la trouverait "trop grasse et trop sucrée".

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Dans quelques jours le leader de La France Insoumise va révéler la totalité de son projet présidentiel. En attendant, il a consenti pour Libération (et hélas pas pour Atlantico) à dévoiler un point qui lui tient à coeur. Une loi contre "l'insécurité alimentaire".

L'insécurité tout court ce n'est pas son problème et il laisse ça à la fachosphère. En vertu de sa loi, il entend interdire le Nutella ! Noble et difficile combat car cette pâte à tartiner a la vie dure.

Mélenchon argumente. "Le Nutella c'est pas bon pour les enfants, pas bon pour les forêts (huile de palme), pas bon pour la planète". Combien cette pâte à tartiner a-t-elle fait de victimes ? Combien de millions d'enfants sacrifiés pour remplir les poches des propriétaires de Nutella.

Mes enfants se sont gavés de cette pâte à tartiner. Apparemment, ils sont en excellente santé. Mais Mélenchon décèlera sans doute chez eux des maladies cachées. A part ça, je reste quand même extrêmement dubitatif sur les qualités nutritionnelles du Nutella que je ne souhaite pas pour autant interdire.

Dans sa loi contre "l'insécurité alimentaire", le leader des Insoumis voit plus large. Il met en garde contre le sel, le sucre et ce qui est gras. Va-t-il supprimer les bonbons Haribo ? Proscrire la charcuterie dont on sait qu'elle est très salée ? Et interdire l'élevage des cochons remplis de graisse ? Voilà qui plairait à ses amis musulmans !

Et lui que mange-t-il ? En tant que vegan insoumis, il doit se nourrir de pousses d'épinards crus pimentées avec de la harissa. Ce qui est politiquement très tendance.

