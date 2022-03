Macron réélu ? Un destin à la Hidalgo !

Emmanuel Macron et la maire de Paris Anne Hidalgo participent à une cérémonie officielle à l'hôtel de ville de Paris après son investiture officielle, le 14 mai 2017.

Tentant de tirer parti du stress ambiant en l’alimentant par des déclarations intempestives - « Le pire est à venir » - et en jetant de l’huile sur le feu par des manoeuvres périlleuses du porte-avion « Charles De Gaulle » vers la mer noire, Macron veut transformer l’élection présidentielle en referendum anti-Poutine.

Appuyé par les médias des oligarques, il pourrait réussir son coup si l’opinion ne dessille pas d’ici le scrutin. C’est à l’opposition de l’attaquer frontalement y compris sur son rôle dans l’affaire ukrainienne ce qu’elle n’ose pas faire pour le moment.

Quoi qu’il en soit, une réussite de cette manipulation et une réélection dans des conditions troubles et faussées font penser que Macron pourrait vite connaître un destin à la Hidalgo.

Rappelons que cette dernière a été largement réélue à Paris du fait des troubles créés par le Covid-19, qui a conduit à une abstention massive et un scrutin en deux temps décalés ou ses adversaires n’ont pu reprendre la main ni s’entendre entre eux. Etait-elle vraiment populaire ? Oh que non, comme le succès colossal de #SaccageParis et la descente aux enfers politique et sondagière de Notre-Drame de Paris la bien surnommée le montrent depuis quelques mois.

Le bilan de Macron est, comme celui d’Hidalgo, catastrophique en tous points. La France ne cesse de s’endetter, s’appauvrir, reculer dans tous les domaines. Le « Quoi qu’il en coûte » transformé en machine de guerre électorale grâce à la complicité de Christine Lagarde et de la Banque centrale européenne qui re-financent cette monnaie de singe ne pourra durer bien longtemps après la présidentielle. Le réveil sera extrêmement douloureux quand les parapluies artificiels mis en place pour limiter l’envol du prix du gaz par exemple se dissiperont.

Macron se retrouvera peut-être à l’Elysée, avec une majorité parlementaire sans doute affaiblie et brinquebalante, mais il n’aura que des mauvaises nouvelles à annoncer. Son programme réel ne peut être que le recul des droits sociaux et la hausse des impôts. Le diable Poutine ne suffira pas éternellement à justifier la panade dans laquelle nous nous trouverons.

Dans ces conditions les opposants à Macron feraient bien de méditer d’urgence ce qui s’est passé lors des dernières municipales parisiennes. Puisque nous sommes dans un contexte martial, qu’ils en tirent les conclusions. A défaut de s’entendre et s’unir, il est plus que temps qu’ils passent un pacte de non-agression pour concentrer leurs tirs sur leur seul véritable ennemi, une nuisance d’autant plus grande qu’elle est installée à l’Elysée.