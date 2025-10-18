Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 4 au 10 octobre

Politiqueil y a 2 heures
Dans les circonstances actuelles, une dissolution produirait une Assemblée aussi éclatée que celle issue des élections législatives de l’été 2024.
Dans les circonstances actuelles, une dissolution produirait une Assemblée aussi éclatée que celle issue des élections législatives de l’été 2024. © MOHAMMED BADRA / AFP
"La foudre et les cendres"

Emmanuel Macron, le président qui se croyait Jupiter et qui finit Saturne

La dissolution surprise de l’Assemblée nationale en 2024 a marqué le tournant brutal du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Dans La foudre et les cendres : Macron, les secrets d'une succession interdite (éditions de L’Observatoire), le journaliste Louis Hausalter lève le voile sur les coulisses d’une décision solitaire, les fractures d’un pouvoir en crise, et les ambitions féroces de ceux qui lorgnent déjà sur l’après-Macron.

avec Louis HausalteretGabriel Robin
author imageLouis Hausalter

Louis Hausalter est journaliste politique au Figaro, en charge du suivi de l'Élysée. Il est l'auteur de "La foudre et les cendres Macron, les secrets d'une succession interdite" (aux éditions de L'Observatoire). Il a également publié, avec Agathe Lambret, "L’Étrange Victoire" (éd. de L'Observatoire), un récit des coulisses de la réélection d'Emmanuel Macron en 2022.

Voir la bio »
author imageGabriel Robin

Gabriel Robin est journaliste et essayiste ("Le Non Du Peuple", éditions du Cerf 2019).

Voir la bio »

Emmanuel Macron, le président qui se croyait Jupiter et qui finit Saturne

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

FranceHistoire