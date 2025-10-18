"La foudre et les cendres"

Emmanuel Macron, le président qui se croyait Jupiter et qui finit Saturne

La dissolution surprise de l’Assemblée nationale en 2024 a marqué le tournant brutal du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Dans La foudre et les cendres : Macron, les secrets d'une succession interdite (éditions de L’Observatoire), le journaliste Louis Hausalter lève le voile sur les coulisses d’une décision solitaire, les fractures d’un pouvoir en crise, et les ambitions féroces de ceux qui lorgnent déjà sur l’après-Macron.