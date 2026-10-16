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ATLANTI-CULTURE

16 octobre 2026

"Elle s'appelait Sarah" de Tatiana de Rosnay : un best-seller devenu un grand classique contemporain

La version audio-livre de "Elle s’appelait Sarah" de Tatiana de Rosnay est à retrouver aux éditions Audiolib.

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culture , culture tops , livre , livre audio , audio livre , littérature , Tatiana de Rosnay , Elle s'appelait Sarah

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Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Ruault pour Culture-Tops

Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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