SANCTIONS ECONOMIQUES

Économie de guerre en Russie : l’asphyxie silencieuse des petites entreprises

Derrière les indicateurs macroéconomiques et la progression des salaires affichée par Moscou, les petites entreprises russes subissent une dégradation silencieuse de leurs conditions d’activité. Concurrence accrue, inflation, taux d’intérêt élevés, difficultés de financement et domination des grandes entreprises publiques fragilisent leurs marges. Dans une économie de plus en plus dépendante de la commande publique et des dépenses militaires, leur essoufflement révèle les limites structurelles du modèle de croissance russe.