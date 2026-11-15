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Blurred backgroundUne pièce de rouble russe est photographiée devant la tour Spasskaïa du Kremlin et la cathédrale Saint-Basile, dans le centre de Moscou, le 12 septembre 2025.
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SANCTIONS ECONOMIQUES

15 novembre 2026

Économie de guerre en Russie : l’asphyxie silencieuse des petites entreprises

Derrière les indicateurs macroéconomiques et la progression des salaires affichée par Moscou, les petites entreprises russes subissent une dégradation silencieuse de leurs conditions d’activité. Concurrence accrue, inflation, taux d’intérêt élevés, difficultés de financement et domination des grandes entreprises publiques fragilisent leurs marges. Dans une économie de plus en plus dépendante de la commande publique et des dépenses militaires, leur essoufflement révèle les limites structurelles du modèle de croissance russe.

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MOTS-CLES

Douma , Russie , Guerre en Ukraine , croissance , économie , économie de guerre , Moscou , obus , usines , entreprises , petites entreprises , roubles , monnaie , économie russe , sanctions , inflation , taux d'intérêt

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Nicholas Trickett

Nicholas Trickett est responsable des analyses à court terme sur les minéraux critiques chez S&P Global Energy. Il est membre du comité éditorial de Riddle Russia et auteur de la lettre d’information « Riddle Economic News Week ».

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