SANCTIONS ECONOMIQUES
15 novembre 2026
Économie de guerre en Russie : l’asphyxie silencieuse des petites entreprises
Derrière les indicateurs macroéconomiques et la progression des salaires affichée par Moscou, les petites entreprises russes subissent une dégradation silencieuse de leurs conditions d’activité. Concurrence accrue, inflation, taux d’intérêt élevés, difficultés de financement et domination des grandes entreprises publiques fragilisent leurs marges. Dans une économie de plus en plus dépendante de la commande publique et des dépenses militaires, leur essoufflement révèle les limites structurelles du modèle de croissance russe.
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Nicholas Trickett est responsable des analyses à court terme sur les minéraux critiques chez S&P Global Energy. Il est membre du comité éditorial de Riddle Russia et auteur de la lettre d’information « Riddle Economic News Week ».
Nicholas Trickett est responsable des analyses à court terme sur les minéraux critiques chez S&P Global Energy. Il est membre du comité éditorial de Riddle Russia et auteur de la lettre d’information « Riddle Economic News Week ».