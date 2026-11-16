LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC
16 novembre 2026
Drogues et stupéfiants : le gouvernement tétanisé face à l’explosion des trafics
Explosion des surdoses à Paris, extension des trafics de crack, multiplication des laboratoires clandestins dans les campagnes, nouvelles routes d'approvisionnement : les réseaux criminels adaptent leurs méthodes à grande vitesse, tandis que les autorités peinent à anticiper leurs évolutions. La France accuse un retard préoccupant face à une menace qui pourrait encore s'aggraver avec l'arrivée de nouveaux opioïdes de synthèse, notamment les nitazènes.
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MOTS-CLESdrogue , narcotrafic , Fentanyl , opioïdes , lutte contre le narcotrafic , trafic de drogue , criminalité , Justice , répression , police , Laurent Nuñez , Sébastien Lecornu , Gérald Darmanin , Emmanuel Macron , ministres , policiers , gangs , lutte anti drogue , Espagne , Portugal , Maghreb
THEMATIQUESFrance
Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.
Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.