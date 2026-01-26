©
Des graffitis et une vitre brisée sont visibles lors de la manifestation « ICE OUT ! Noise Demo » organisée par des manifestants dans un hôtel de Minneapolis, dans le Minnesota, le 25 janvier 2026.
POLITIQUE DE LA PEUR
26 janvier 2026
Drame à Minneapolis : ICE, la police de l’immigration américaine sera-t-elle vraiment le talon d’Achille que voient les Démocrates pour Trump ?
La mort d’Alex Pretti, abattu par des agents de l’ICE à Minneapolis, ravive les fractures politiques, institutionnelles et sociales des États-Unis. Entre contestation de l’autorité fédérale, polarisation extrême, violences policières, instrumentalisation politique de l’immigration et défiance croissante envers les institutions, l’affaire dépasse le simple fait divers. Si elle n’a pas encore l’ampleur symbolique d’un Black Lives Matter, elle s’inscrit dans une dynamique de radicalisation durable, où peur, désordre et perte de confiance nourrissent un climat de tension susceptible de peser lourdement sur les élections de mi-mandat et sur l’avenir démocratique du pays.
Frédéric Robert est Maître de Conférences en civilisation américaine à la Faculté des Langues de l’Université Jean Moulin (Lyon III).
Journaliste, écrivain et théoricien de l'écologisme, Dominique Simonnet est l'auteur de nombreux essais et romans. Avec Nicolas Bacharan, il a également signé deux essais sur les Etats-Unis aux Editions Perrin: "11 septembre, le jour du chaos", et "Le guide des élections américaines".
