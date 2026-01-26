POLITIQUE DE LA PEUR

26 janvier 2026

Drame à Minneapolis : ICE, la police de l’immigration américaine sera-t-elle vraiment le talon d’Achille que voient les Démocrates pour Trump ?

La mort d’Alex Pretti, abattu par des agents de l’ICE à Minneapolis, ravive les fractures politiques, institutionnelles et sociales des États-Unis. Entre contestation de l’autorité fédérale, polarisation extrême, violences policières, instrumentalisation politique de l’immigration et défiance croissante envers les institutions, l’affaire dépasse le simple fait divers. Si elle n’a pas encore l’ampleur symbolique d’un Black Lives Matter, elle s’inscrit dans une dynamique de radicalisation durable, où peur, désordre et perte de confiance nourrissent un climat de tension susceptible de peser lourdement sur les élections de mi-mandat et sur l’avenir démocratique du pays.